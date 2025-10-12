為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    永康三崁店糖廠神社基地曾蓋圖書室、郵局 糖業愛好者理出時序表

    2025/10/12 19:40 記者劉婉君／台南報導
    台南永康三崁店神社主體於戰後拆除改建，基座上的建築物曾做為產業工會、圖書室及郵局等使用。（莊昭盛提供）

    台南永康三崁店神社主體於戰後拆除改建，基座上的建築物曾做為產業工會、圖書室及郵局等使用。（莊昭盛提供）

    市定古蹟台南永康三崁店糖廠神社遺跡，已於上半年修復完成，日本時代的神社本殿目前僅存基座，而該處戰後也曾做為產業工會、圖書室、郵局使用，有糖業愛好者最近整理出相關時序表，讓三崁店糖廠神社基地的相關歷史更加完整。

    從永康國小退休的Auston Ykes，長期在臉書分享各地糖廠相關照片及研究成果，最近他分享1張「三崁店社建築物相關設施對照表」，將《南瀛郵政誌》作者莊昭盛、三崁店糖廠子弟嚴舜茹等多人提供的資料，歷經長時間整理與比對，以表格方式呈現神社之後的相關設施使用情形。

    三崁店糖廠神社建於1931年，戰後神社主體拆除改建，而根據Auston Ykes整理的資料，該棟位於神社基座上的建築物，至少存在35年。Auston Ykes的研究指出，1950年10月三崁店糖廠時期，該建築曾做為產業工會使用，時間最多8年；1960年車崁糖廠時期改為圖書室，後來配合糖廠代訓的越南糖業技術人員用郵需要，再設立「第6臨時郵局」，不久成立「台南第11支郵局」，直到1985年7月郵局遷移，成立時間最長7年的圖書室，曾與郵局並存於同一棟建築物內。

    嚴舜茹表示，已將相關資料提供給文化局，希望讓三崁店糖廠神社遺跡的解說牌更完整及更正確。

    市定古蹟三崁店糖廠神社遺跡現況，仍保留基座。（記者劉婉君攝）

    市定古蹟三崁店糖廠神社遺跡現況，仍保留基座。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播