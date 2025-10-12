永康三崁店糖廠神社基地曾蓋圖書室、郵局 糖業愛好者理出時序表

台南永康三崁店神社主體於戰後拆除改建，基座上的建築物曾做為產業工會、圖書室及郵局等使用。（莊昭盛提供）

市定古蹟台南永康三崁店糖廠神社遺跡，已於上半年修復完成，日本時代的神社本殿目前僅存基座，而該處戰後也曾做為產業工會、圖書室、郵局使用，有糖業愛好者最近整理出相關時序表，讓三崁店糖廠神社基地的相關歷史更加完整。

從永康國小退休的Auston Ykes，長期在臉書分享各地糖廠相關照片及研究成果，最近他分享1張「三崁店社建築物相關設施對照表」，將《南瀛郵政誌》作者莊昭盛、三崁店糖廠子弟嚴舜茹等多人提供的資料，歷經長時間整理與比對，以表格方式呈現神社之後的相關設施使用情形。

三崁店糖廠神社建於1931年，戰後神社主體拆除改建，而根據Auston Ykes整理的資料，該棟位於神社基座上的建築物，至少存在35年。Auston Ykes的研究指出，1950年10月三崁店糖廠時期，該建築曾做為產業工會使用，時間最多8年；1960年車崁糖廠時期改為圖書室，後來配合糖廠代訓的越南糖業技術人員用郵需要，再設立「第6臨時郵局」，不久成立「台南第11支郵局」，直到1985年7月郵局遷移，成立時間最長7年的圖書室，曾與郵局並存於同一棟建築物內。

嚴舜茹表示，已將相關資料提供給文化局，希望讓三崁店糖廠神社遺跡的解說牌更完整及更正確。

市定古蹟三崁店糖廠神社遺跡現況，仍保留基座。（記者劉婉君攝）

