    雙十連假試辦行人優先區 彰化市「美食第一街」小西商圈好好逛

    2025/10/12 19:17 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市小西商圈在雙十連假試辦「行人優先區」，讓遊客更好逛、也更好買。（記者劉曉欣攝）

    彰化市小西商圈在雙十連假試辦「行人優先區」，讓遊客更好逛、也更好買。（記者劉曉欣攝）

    好好逛！彰化市「美食第一街」小西商圈，在雙十連假配合高賓閣變身台灣設計展展館，同步在陳稜路試辦「行人優先區」。彰化市長林世賢表示，試辦街道實驗活動是友善街道對話的開始，未來將用更圓融方式來規劃相關設施，成為小西商圈的觀光特色。

    林世賢指出，這次選定小西商圈的彰化市陳稜路做為全市第一個示範區，這是市公所整合內政部國土署推動「永續提升人行安全計畫」，透過劃出彩繪區塊，讓車道有曲折感，進而邀請民眾一起在彩繪區進行布置與提案。

    透過街道實驗活動，讓民眾組隊提出「行人優先區」的願景，並把提案想法畫在路面上，有人希望能夠打造野餐空間，或是發揮在地美食特色，也有人設計兒童遊戲場，這些提案畫畫都將與設計展一起保留到10月26日。

    雙十連假有大批遊客到訪陳稜路，發現「行人優先區」就是車輛仍可進入，只是必須降速到不超過20公里行駛，都覺得真是太讚了，因為以往都是車輛任意違停，造成車輛會車困難而常常塞車。這次實驗活動路面劃出願景彩繪專區，讓路面出現曲折，機車或是汽車都自動減速行駛，讓遊客更好逛、也更好買。

    林世賢指出，行人優先的友善街區是普世價值與趨勢，這次選定陳稜路小西商圈來試辦，因為同時具有古蹟高賓閣、知名阿璋肉圓、老字號正彰化肉圓與貓鼠麵等美食，希望能夠再造小西商圈風華。

    彰化市陳稜路在雙十連假進行「行人優先」示範區，小朋友進行街道畫畫實驗行動。（記者劉曉欣攝）

    彰化市陳稜路在雙十連假進行「行人優先」示範區，小朋友進行街道畫畫實驗行動。（記者劉曉欣攝）

    彰化市小西商圈的小吃美食是觀光一大亮點。（記者劉曉欣攝）

    彰化市小西商圈的小吃美食是觀光一大亮點。（記者劉曉欣攝）

