為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    未來1週東北季風捎來秋意 下週日轉涼降至22度

    2025/10/12 18:52 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    未來一週天氣預測。（氣象署提供）

    下週日（19日）東北季風增強，夜晚清晨溫度較涼，感受得到秋意。中央氣象署預報，明天週一（13日）至週六晴朗炎熱，高溫上看36度，不過下週日明顯轉涼，白天雖達30度，感受偏舒適溫暖，入夜後降至22至26度，外出建議加件薄外套。

    氣象署預報員張竣堯表示，週一及週二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週三至週六天氣穩定，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨區域稍微限縮，僅其他山區有零星短暫雷陣雨。

    下週日東北季風增強，北部及東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，張竣堯說明，週一至週六晴朗炎熱，白天高溫西半部33至35度，東半部31至32度，清晨夜晚落在24至28度。明天大台北地區、中南部局部近山區有機會達36度。

    下週日東北季風增強，各地氣溫降3至5度。張竣堯指出，白天北部及東北部28至30度，其他地區30至33度，感受舒適至溫暖；入夜北部及宜花22至24度，其他地區25至26度，有些涼意，外出建議加件薄外套。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播