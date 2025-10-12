未來1週東北季風捎來秋意 下週日轉涼降至22度

未來一週天氣預測。（氣象署提供）

下週日（19日）東北季風增強，夜晚清晨溫度較涼，感受得到秋意。中央氣象署預報，明天週一（13日）至週六晴朗炎熱，高溫上看36度，不過下週日明顯轉涼，白天雖達30度，感受偏舒適溫暖，入夜後降至22至26度，外出建議加件薄外套。

氣象署預報員張竣堯表示，週一及週二各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週三至週六天氣穩定，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨區域稍微限縮，僅其他山區有零星短暫雷陣雨。

下週日東北季風增強，北部及東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯說明，週一至週六晴朗炎熱，白天高溫西半部33至35度，東半部31至32度，清晨夜晚落在24至28度。明天大台北地區、中南部局部近山區有機會達36度。

下週日東北季風增強，各地氣溫降3至5度。張竣堯指出，白天北部及東北部28至30度，其他地區30至33度，感受舒適至溫暖；入夜北部及宜花22至24度，其他地區25至26度，有些涼意，外出建議加件薄外套。

