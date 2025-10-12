週一各地多雲到晴 大台北地區留心36度以上高溫

氣象署提醒，週一西半部高溫上看35度，若從事戶外活動，請注意防曬並多補充水分。（資料照）

週一（13日）天氣以多雲到晴為主，東半部地區及午後南部地區有零星雨勢，西半部高溫上看35度，東半部高溫也有32度左右，大台北地區及中南部近山區有局部36度高溫機率，若從事戶外活動，請注意防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週一各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫32至35度，其中在大台北地區及中南部近山區有局部36度左右或以上高溫發生的機率。

離島天氣，澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫26至32度。

天氣風險公司指出，晴朗高溫的夏季天氣會持續到下週六白天左右，下週六晚間起，東北季風逐漸南下，週日逐漸增強，而且會持續較久的時間，有機會一直影響到再下一週的天氣。目前的預報看起來下週末這一波東北季風強度比較強，迎風面地區天氣將轉變為陰雨型態，包括北部、東半部、恆春半島等地下雨的情況預估都會變得比較明顯，甚至有局部較大雨勢出現的可能性。溫度也將會有較明顯轉涼的趨勢，北台灣的感受最為明顯。

紫外線指數方面，台中市、連江縣、金門縣、台南市、高雄市為高量級，其餘縣市達到過量級。

空氣品質部分，13日環境風場為偏東風。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級， 西半部零星地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一東半部高溫約31、32度，西半部高溫32至35度。（擷取自中央氣象署網站）

各地紫外線指數依舊偏高，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

