刑事局反毒、反詐騙 前進西門町宣導

刑事局副局長陳世煌（左4灰衣者）參加青少年反毒反詐活動。（記者姚岳宏翻攝）

為加強青少年防詐教育，結合創意宣導與街頭文化，刑事警察局與國際獅子會於今日在西門町盛大舉辦「青春三不FUN 街舞暨大遊行活動」，吸引青少年、市民朋友與志工數千人熱情參與，共同響應反毒、反詐騙行動，打造全民反詐的堅實防線。

刑事局副局長陳世煌致詞指出，對於青少年來說，毒品的誘惑無處不在，而一旦陷入毒品的泥淖，無論有多強的意志力，恢復的路都會變得非常艱難，如果感受到壓力，可以找老師、家人、甚至是心理輔導員來談一談，找到一條健康的出路，無論面對什麼樣的困難或挑戰，都請記住，毒品永遠不是解決問題的辦法。

請繼續往下閱讀...

陳世煌說，隨著網路世代的來臨，詐騙手法不斷翻新，青少年族群正是最容易接觸社群媒體、網路交友與虛擬交易的對象，容易成為詐騙集團鎖定的目標。因此透過與國際獅子會的合作，不僅結合警政資源與社會團體力量，更展現政府與民間攜手反毒、打詐的決心。

活動現場也設有「反詐知識闖關區」與「警民互動體驗站」，由刑事局專業人員進行現場解說與互動，讓民眾親身體驗詐騙手法，學會如何在第一時間識別與應對，並藉由大遊行路線繞行西門町鬧區主要街道，吸引市民駐足參與，場面熱鬧。

刑事局前進西門町，結合街頭文化創意守護青少年。（記者姚岳宏翻攝）

