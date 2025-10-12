為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    Say Yes! 妻抱怨「沒求過婚」 他與10餘舞者南紡熱舞快閃求婚

    2025/10/12 18:55 記者王俊忠／台南報導
    男子陳翰君（著西裝者）12日午後在南紡購物中心廣場精心安排快閃舞蹈求婚儀式，任務成功。（記者王俊忠攝）

    男子陳翰君（著西裝者）12日午後在南紡購物中心廣場精心安排快閃舞蹈求婚儀式，任務成功。（記者王俊忠攝）

    今天午後的台南南紡購物中心廣場上，音樂突然響起，一群年輕舞者在人群中旋轉、躍動，大跳街頭熱舞，引起民眾圍觀，隨著節奏漸強，男子陳翰君加入舞團、一起跳舞，伴隨掌聲與尖叫聲，最後陳先生向不知情的妻子李小姐下跪求婚，李女驚喜、感動答應，原來這是1場精心設計的「快閃求婚」活動。

    12日下午2點許，就閃快閃舞蹈團隊10多位大小、男女舞者，齊聚南紡購物中心兩館之間廣場，等候精心安排快閃求婚的35歲男主角陳翰君與蒙在鼓裡的29歲女主角李小姐到場。

    當陳翰君與妻子現身時，舞團播放起熱歌，大小舞者隨之起舞，動作相當流暢、一致的舞步吸引在場民眾與男女主角目光。

    接著，陳翰君加入舞團跟著舞者們跳熱舞，引發李女與親友們驚呼，李女掩著臉、不斷拭淚，相當感動。最後，陳翰君換穿西裝、在舞者列隊迎接下，拿出戒指、下跪向李小姐求婚，李小姐也首肯、接受丈夫戴上戒指，陳翰君開心地說：「She says yes!」並與李小姐深情擁吻，再謝謝大家，成功完成快閃求婚任務。

    陳翰君說，5年前妻子李小姐到他的英文補習班報名上課，他以為要應徵老師、還對她面試，後來才知道她是要來上課的學生，就這樣陰錯陽差認識、交往5年，今年6月初結婚。但妻子曾小抱怨說「他都沒有求過婚」，所以起心動念安排自己的快閃舞團來這場讓妻子能驚喜的快閃舞蹈求婚。

    陳表示，台南在地的就閃快閃舞蹈團隊，擅長以街頭舞蹈結合驚喜劇情，讓浪漫不只是台詞，而是1場充滿節奏與感動的真實演出。除了求婚企劃，舞團也承接企業活動、婚禮驚喜與品牌開幕演出，提供編舞、表演執行、錄影剪輯與現場設計等一條龍服務。

    陳翰君（右前深色上衣者）加入舞團跳快閃求婚街舞，讓一旁的李姓妻子（左）掩臉相當驚喜、感動。（記者王俊忠攝）

    陳翰君（右前深色上衣者）加入舞團跳快閃求婚街舞，讓一旁的李姓妻子（左）掩臉相當驚喜、感動。（記者王俊忠攝）

    陳翰君安排快閃舞蹈求婚儀式，跪著為妻子李小姐戴上戒指。（記者王俊忠攝）

    陳翰君安排快閃舞蹈求婚儀式，跪著為妻子李小姐戴上戒指。（記者王俊忠攝）

    陳翰君與妻子李小姐在快閃舞蹈求婚儀式上深情擁吻，閃瞎眾人。（記者王俊忠攝）

    陳翰君與妻子李小姐在快閃舞蹈求婚儀式上深情擁吻，閃瞎眾人。（記者王俊忠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播