    收假倒數！國道北返8地雷路段 晚上10點前陸續紓解

    2025/10/12 18:27 記者蔡昀容／台北報導
    國慶日連假收假日，高速公路晚間仍有些北返車潮，國道1號、國道3號的新竹路段預估晚間8時紓解。（圖擷自高速公路1968）

    今天（10月12日）是國慶日連假收假日，高速公路局表示，晚間仍有些北返車潮，國道5號預估晚間10時前漸漸疏解，國道1號、國道3號的新竹路段預估晚間8時紓解，其他北向國道路段預估晚間8點前紓解。

    高公局預估，晚間北返車流較多路段，預估有國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林。

    高公局表示，今天國道全線交通量預估112百萬車公里，截至傍晚5時，已累積65.3百萬車公里。今天下午國道主要壅塞路段為國1北向新竹至湖口、國5北向宜蘭至坪林。

    另外，今天下午3時41分國1南向346.8公里處3輛小客車追撞，後方車流回堵6公里；下午3時58分國1北向254.7公里處2輛小客車追撞，後方車流回堵3公里；下午4時50分國5北向14.8公里處2輛小客車追撞，後方車流回堵0.5公里。

    國道1號北向254.7公里處10月12日下午發生事故。（高公局提供）

