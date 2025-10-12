亞太童軍領袖最大盛會在高雄 50國700人交流

高雄市長陳其邁（中）出席在高雄舉辦的亞太童軍領袖會議開幕典禮。（記者許麗娟攝）

第28屆亞太童軍領袖會議今（12）日在高雄高雄展覽館熱鬧開幕，這是睽違36年再度來到台灣舉辦，有來自全球50多國家近700名童軍領袖代表與會，展開為期1周的活動交流。

亞太童軍領袖會議每3年舉辦1次，由各國童軍總會組成代表團參加，今年的主題為「童心協力，亞太共融，跟世界交朋友，台灣先行」。開幕式由寶來國中原民合唱團的美妙歌聲揭開序幕，包括世界童軍委員會主席Mr.Corsen、副主席Mr.Simon Rhee、高雄市長陳其邁、教育部政務次長劉國偉等人與會。

中華民國童軍總會理事長高國倫在致詞時表示，期望透過這次的亞太童軍領袖會議，為台灣的國際能見度搭建一個交流與展示的平台，共同推動童軍運動永續發展的未來。

高雄市長陳其邁表示，歡迎所有童軍夥伴來到美麗熱情的海港城市高雄，希望大家都能夠在活動期間到高雄各地走走看看，感受這一座工業城市的蛻變，以及高雄融合創新與傳統的獨特不同的大港城市的新風貌。

即日起至17日會議期間，中華民國童軍總會在會場高雄展覽館舉辦多項相關的童軍展覽，免費開放民眾參觀，期能透過多元的展示增進社會大眾對童軍活動的認識。

會場外有各式童軍運動的相關展覽。（記者許麗娟攝）

寶來國中原民合唱團用歌聲為第28屆亞太童軍領袖會議揭開序幕。（記者許麗娟攝）

