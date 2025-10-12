秋OUT多組樂手精彩演出不間斷 民眾讚：都會時髦chill chill感

今（12日）為2025秋OUT音樂節第二日，稍早是百合花樂團、溫室雜草、淺堤以及LÜCY等多組藝人表演；晚間札賛、陳嫺靜等精彩卡司將登場，還有9m88、守夜人以及來自泰國、日本等地樂手替本次秋OUT收尾。（記者蔡愷恆攝）

今（12日）為2025秋OUT音樂節第二日，記者實地走訪觀察，與昨日同時相比，人潮漸增；民眾直呼，在地公館人出乎意料地多，年齡層廣，有看到白髮的聽團仔，也有小小孩一起參加，是很棒的全家同樂活動！

這次秋OUT辦在離公館捷運站步行只需5分鐘的自來水園區，交通方便，許多附近居民或是學生前往參與。稍早，百合花樂團、溫室雜草、淺堤以及LÜCY等多組藝人表演；晚間札賛、陳嫺靜等精彩卡司將登場，還有9m88、守夜人以及來自泰國、日本等地樂手替本次秋OUT收尾。

除舞台人群聚集享受音樂外，市集也湧入人流購買文青單品。前往音樂節的年齡分佈廣，除有家長帶著孩子躺草地沉浸在旋律中，還有長者優閒騎單車進入園區，再漫步到舞台前隨節奏舞動，感受秋日夕陽與音樂交織的氛圍。

連2日參加秋OUT，曾參加過許多音樂祭的張同學分享，「場地設在台大附近真的太爽！」此外，她覺得秋OUT的動線安排和舞台設計都很切題，原本擔心最近能量不高、來這裡會吃不消，結果被秋OUT治癒到。

此外，張同學也提到，「秋OUT整體就是給人一種都會時髦chill chill感，是在別的音樂祭沒有感受過的，覺得很特別！第一次在這麼近的市區公館聽音樂感覺很酷，場地舞台跟舞台之間的距離、森林感和都市感的結合也都很剛好。」

雖然以秋天來說溫度偏高，不過依然有微風徐徐，民眾表示，聽音樂跳舞逛市集吃東西都很開心，卡司、市集、整體活動的風格都很多元，各式各樣風格的人都可以找到自己適合的音樂，喜歡的攤位，算是照顧到很大的客群。

舞台人群聚集享受音樂之外，市集也湧入人流購買文青單品。（記者蔡愷恆攝）

有家長帶著孩子躺在草地上沉浸旋律中，享受秋日夕陽與音樂交織的氛圍。（記者蔡愷恆攝）

