為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    小資族住台北爽爽過？網友高級酸：月光族最適合住天龍國

    2025/10/12 20:18 即時新聞／綜合報導
    台北不僅捷運四通八達，街巷裡更藏著各式美食與夜市魅力，讓不少人嚮往在此生活。（資料照）

    台北不僅捷運四通八達，街巷裡更藏著各式美食與夜市魅力，讓不少人嚮往在此生活。（資料照）

    台北生活機能便利，捷運四通八達、美食與夜市林立，不少人嚮往在首都生活。網友10日發文表示，「台北其實最適合小資族！」強調只要花一萬多元租金，就能享受交通、文化與娛樂資源，認為有錢人反而「用不到這些便利」，引發鄉民熱烈討論。

    原PO在PTT上發文表示，台北市交通便捷、生活機能完善，從文青咖啡店、夜市小吃，到各式藝文展覽活動一應俱全，「花個1萬初租在市區租個房就能享受到」。他認為，富人多半講求隱私、喜歡開車出門，不太會搭捷運或逛夜市，「反而沒用到台北的精髓」。

    「每個月多存幾千根本沒差」

    不少網友認同他的觀點，認為住台北雖貴但方便，「租大安小宅爽爽過，也不錯」、「台北大眾運輸對年長及學生最方便也最安全」、「台北的好處是往外跑很方便，沒機車沒差靠大眾運輸也可」。也有人笑稱，「其實月光族反而最適合台北，每個月多存幾千根本沒差，還不如花乾淨爽一下」。

    不過，原PO提到「花一萬初就能租到市區房」的說法，引起網友質疑。許多人指出台北房租早已高漲，「你怎麼覺得1萬初租的到台北市好房子」、「一萬初不就雅房或舊隔套」、「在中南部同樣的房子只要6000塊租金，湊滿三個月可以去一趟 」。

    也有人直批太浪漫化，「窮忙族才適合住北市」、「小資族根本住不起台北，房租就擺在那」。更有人嘲諷，「一萬房租在台北市區，只能租到比監獄好一點的雅房而已吧」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播