小資族住台北爽爽過？網友高級酸：月光族最適合住天龍國

台北不僅捷運四通八達，街巷裡更藏著各式美食與夜市魅力，讓不少人嚮往在此生活。（資料照）

台北生活機能便利，捷運四通八達、美食與夜市林立，不少人嚮往在首都生活。網友10日發文表示，「台北其實最適合小資族！」強調只要花一萬多元租金，就能享受交通、文化與娛樂資源，認為有錢人反而「用不到這些便利」，引發鄉民熱烈討論。

原PO在PTT上發文表示，台北市交通便捷、生活機能完善，從文青咖啡店、夜市小吃，到各式藝文展覽活動一應俱全，「花個1萬初租在市區租個房就能享受到」。他認為，富人多半講求隱私、喜歡開車出門，不太會搭捷運或逛夜市，「反而沒用到台北的精髓」。

請繼續往下閱讀...

「每個月多存幾千根本沒差」

不少網友認同他的觀點，認為住台北雖貴但方便，「租大安小宅爽爽過，也不錯」、「台北大眾運輸對年長及學生最方便也最安全」、「台北的好處是往外跑很方便，沒機車沒差靠大眾運輸也可」。也有人笑稱，「其實月光族反而最適合台北，每個月多存幾千根本沒差，還不如花乾淨爽一下」。

不過，原PO提到「花一萬初就能租到市區房」的說法，引起網友質疑。許多人指出台北房租早已高漲，「你怎麼覺得1萬初租的到台北市好房子」、「一萬初不就雅房或舊隔套」、「在中南部同樣的房子只要6000塊租金，湊滿三個月可以去一趟 」。

也有人直批太浪漫化，「窮忙族才適合住北市」、「小資族根本住不起台北，房租就擺在那」。更有人嘲諷，「一萬房租在台北市區，只能租到比監獄好一點的雅房而已吧」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法