新北1熱門景點老街7點就關...他嘆「失去靈魂」 鄉民點出沒落關鍵！

烏來風景特定區是新北十大熱門景點之一，因豐富溫泉資源成為北部民眾泡湯旅遊首選，還會順便到烏來老街逛逛。不過在臉書擁有45萬人追蹤的房市專家Sway，近日慨歎烏來老街每況愈下，晚上才7點多就關門，整個商圈失去靈魂，引發網友熱議。

Sway近日在臉書粉專發文，「中秋節來烏來泡湯，真是每況愈下的烏來 ，才七點多老街就關門了，是說沒有遊客自然就提早關，可是遊客來了，除了吃飯跟泡湯，也不知道可以幹嘛，整個商圈好像失去了豐富的靈魂，停車費還一直漲……」

他還透露，當時他去烏來老街一間老店用餐，老闆語重心長跟他說「不要再隔一年才來啦」，「（那間店）就是一個在老街守著一口爐灶的老店，就像你回外婆家吃飯一樣親切，但是也擔心如果大家都不來，就只好早點休息了。」老闆的一句話，也道盡老店面臨無客上門仍苦撐的辛酸。

Sway的貼文曝光後，引發網友熱議，不少人點出老街沒落關鍵，「溫泉街沒有特色，東西又貴，當盤子一次就不會想再當第二次」、「觀光不振，本來就沒有內需可言！ 中日韓+東南亞旅遊首選都在旁邊，國旅最後只是老人家無可奈何的選擇」、「以前會逛老街，是東西便宜，有免費停車費或一小時30元停車費，現在停車費貴到爆，賣的東西一家比一家貴，一點吸引力都沒有」、「老街根本沒有適合夜間的活動，沒遊客不關門怎麼辦？」、「整條街賣的幾乎都一樣，又偏貴，滿無聊的」、「十年前去和現在去完全都沒有改變，誰還會想再去這種永遠一成不變的景點」。

不過也有人認為，「這是老街又不是夜市，很多老街也都是6、7點就關門了」、「玩老街是白天跟下午，天黑就收攤」、「除了觀光夜市之外，真不知道還有哪裡的老街景點晚上7點後還人聲鼎沸的？」、「烏來從我有記憶以來7:00後本來就什麼人了」、「日本很多溫泉觀光區，晚上七點後也都沒有店營業了呀，甚至有些外湯還只有早上營業」、「白天還是很熱鬧啦，只是中秋節大家都回自己家烤肉啦」、「幾乎所有老街本來就是到晚餐時間過後就收攤了」。

