    首頁 > 生活

    搶救！颱風肆虐望安綠蠵龜保育區 「掘窩行動」救出15隻幼龜

    2025/10/12 17:25 記者劉禹慶／澎湖報導
    搶救出來的體弱稚龜，無法自行破卵而出。（望安山生有信民宿提供）

    澎湖望安綠蠵龜保育區今年產季接近尾聲，共計產下25窩卵，由於颱風接連來襲，不僅沖毀1窩，同時颱風帶來的長浪嚴重破壞當地地形，降低

    卵窩溫度、影響孵化率，因此澎湖縣政府農漁局委託調查團隊及巡護志工，並邀請當地民宿業者、客人及居民共同參與，舉行搶救海龜大作戰。

    活動當日選擇1窩孵化不久的卵窩，在研究計畫主持人陳久林指導下，展開掘窩行動，經過眾人努力下，卵數99顆、孵化率67%，孵化59隻、窩內稚龜15隻。搶救出來的體弱稚龜，則送往望安綠蠵龜館就地安置，等到恢復健康後，將擇期進行野放，重返大自然懷抱。

    現場參加的民宿業者都大受感動，望安山生有信民宿業者表示，揭開海龜卵窩，迎面而來的是一幕關於生命與奇蹟的故事。與海龜志工們在望安的沙灘上，救出15隻破殼而出但還沒能爬出卵窩的小海龜，牠們奮力掙扎，生命力強得讓人感動；也有些小生命停在途中，破殼後靜靜睡去，孵化未成、或是未受精。

    同窩小海龜，其實可能是「同母異父」的兄弟姊妹，因為海龜媽媽在繁殖季會與多隻公龜交配，讓後代更具多樣性，也增加物種延續的機會。但從掙脫沙土的那一刻起，小海龜就要面對海洋與命運的考驗，只有千分之一能重返這片誕生的沙灘。

    今年颱風接連來襲，望安綠蠵龜保育區展開搶救大作戰。（望安山生有信民宿提供）

    15隻體弱稚龜幸運救出，送往澎管處望安綠蠵龜館安置。（望安山生有信民宿提供）

    望安海龜計畫主持人陳久林（穿背心者），指導民眾統計卵窩數據。（民眾提供）

