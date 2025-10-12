無業女每天假裝出門上班數月 網見家庭狀況嘆：妳媽好可憐

不少上班族厭倦職場壓力，選擇「裸辭」喘口氣。（示意圖）

不少上班族厭倦職場壓力，選擇「裸辭」喘口氣。一名女網友在Dcard透露，自己已經「假裝上班」三個月，父母仍深信她照常工作。雖然生活暫時自由，但她坦言存款終有花完的一天，明白自己終究得重返職場。

原PO表示，辭職後仍維持以往作息，每天照常出門八小時，但實際上都在圖書館、醫院或大賣場消磨時間，傍晚才回家，以免家人懷疑。她透露，平時多到公共場所「打發時間」，偶爾爬山、看展，日子有時開心、有時無聊，「畢竟常常去一樣的地方」。

不過，她也明白這樣的狀態無法長久，「照這個情況，我應該還是繼續努力」。她說，家中爸爸與姐姐也沒工作，哥哥則赴澳洲打工，媽媽難以接受她無業，讓她感嘆：「人生只剩工作的話，好可悲。」她補充，目前有幫忙支付家中水電費，也有存款與保險，但擔心撐不久，於是詢問網友：「一輩子到底需要多少錢？」

貼文曝光後引發兩極討論。有人認為「人生不是只為了賺錢」、「工時太長，上班根本沒時間生活」，也有人鼓勵：「不要啃老就好，沒錢時自然會想辦法。」但也有不少網友為她母親抱不平，直言「媽媽太可憐，老公小孩都不長進」、「全家人躺平，媽媽一人苦撐」，更有人勸她「該回去上班了，不要浪費時間，未來會後悔」。

