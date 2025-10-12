為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    無業女每天假裝出門上班數月 網見家庭狀況嘆：妳媽好可憐

    2025/10/12 17:19 即時新聞／綜合報導
    不少上班族厭倦職場壓力，選擇「裸辭」喘口氣。（示意圖）

    不少上班族厭倦職場壓力，選擇「裸辭」喘口氣。（示意圖）

    不少上班族厭倦職場壓力，選擇「裸辭」喘口氣。一名女網友在Dcard透露，自己已經「假裝上班」三個月，父母仍深信她照常工作。雖然生活暫時自由，但她坦言存款終有花完的一天，明白自己終究得重返職場。

    原PO表示，辭職後仍維持以往作息，每天照常出門八小時，但實際上都在圖書館、醫院或大賣場消磨時間，傍晚才回家，以免家人懷疑。她透露，平時多到公共場所「打發時間」，偶爾爬山、看展，日子有時開心、有時無聊，「畢竟常常去一樣的地方」。

    不過，她也明白這樣的狀態無法長久，「照這個情況，我應該還是繼續努力」。她說，家中爸爸與姐姐也沒工作，哥哥則赴澳洲打工，媽媽難以接受她無業，讓她感嘆：「人生只剩工作的話，好可悲。」她補充，目前有幫忙支付家中水電費，也有存款與保險，但擔心撐不久，於是詢問網友：「一輩子到底需要多少錢？」

    貼文曝光後引發兩極討論。有人認為「人生不是只為了賺錢」、「工時太長，上班根本沒時間生活」，也有人鼓勵：「不要啃老就好，沒錢時自然會想辦法。」但也有不少網友為她母親抱不平，直言「媽媽太可憐，老公小孩都不長進」、「全家人躺平，媽媽一人苦撐」，更有人勸她「該回去上班了，不要浪費時間，未來會後悔」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播