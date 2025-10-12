嘉縣身心障礙運動會 參賽者開心體驗射箭飛盤

嘉義縣身心障礙綜合運動會，民眾體驗射箭。（記者林宜樟攝）

為促進身心障礙者積極參與體育活動，提升體能發展與生活品質，中華民國青少年體育協會由運動部全民運動署、嘉義縣政府指導，今天舉辦「嘉義縣身心障礙綜合運動會」，讓身心障礙者進行飛盤、射箭、跆拳道及健走等運動，培養規律運動習慣，促進身心健康。

嘉義縣身心障礙綜合運動會獲得運動i台灣計畫2.0支持，今天在東石鄉福靈宮農漁藝活動中心登場，立委蔡易餘、東石鄉長林俊雄、東石鄉代徐明勲及縣長秘書柯登雅等前來為身心障礙者加油打氣，鼓勵鄉親多運動，魔術師火龍果進行魔術表演跟大猩猩表演，逗樂現場觀眾，參賽者還可領取收納箱等禮品。

中華民國青少年體育協會理事長蔡良慶說，運動會結合飛盤、射箭、跆拳道與健走四項運動項目，鼓勵身心障礙團體及縣內相關體育單位參與，讓身心障礙朋友體驗各種多元運動，讓身心障礙朋友走到戶外、融入社會，提升運動參與率，達到全民運動的目標。

身障人士說，平時少有機會能夠運動，今天的運動會有專業教練指導，嘗試射箭、飛盤等平常很難接觸的活動，非常值得，500公尺的健走負擔不大，可用輕鬆的步調享受運動樂趣。

民眾體驗飛盤運動。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘（中）到場為參賽者加油。（記者林宜樟攝）

嘉義縣身心障礙綜合運動會鼓勵身心障礙者多運動。（記者林宜樟攝）

大猩猩表演讓民眾笑翻。（記者林宜樟攝）

