為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣身心障礙運動會 參賽者開心體驗射箭飛盤

    2025/10/12 17:04 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣身心障礙綜合運動會，民眾體驗射箭。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣身心障礙綜合運動會，民眾體驗射箭。（記者林宜樟攝）

    為促進身心障礙者積極參與體育活動，提升體能發展與生活品質，中華民國青少年體育協會由運動部全民運動署、嘉義縣政府指導，今天舉辦「嘉義縣身心障礙綜合運動會」，讓身心障礙者進行飛盤、射箭、跆拳道及健走等運動，培養規律運動習慣，促進身心健康。

    嘉義縣身心障礙綜合運動會獲得運動i台灣計畫2.0支持，今天在東石鄉福靈宮農漁藝活動中心登場，立委蔡易餘、東石鄉長林俊雄、東石鄉代徐明勲及縣長秘書柯登雅等前來為身心障礙者加油打氣，鼓勵鄉親多運動，魔術師火龍果進行魔術表演跟大猩猩表演，逗樂現場觀眾，參賽者還可領取收納箱等禮品。

    中華民國青少年體育協會理事長蔡良慶說，運動會結合飛盤、射箭、跆拳道與健走四項運動項目，鼓勵身心障礙團體及縣內相關體育單位參與，讓身心障礙朋友體驗各種多元運動，讓身心障礙朋友走到戶外、融入社會，提升運動參與率，達到全民運動的目標。

    身障人士說，平時少有機會能夠運動，今天的運動會有專業教練指導，嘗試射箭、飛盤等平常很難接觸的活動，非常值得，500公尺的健走負擔不大，可用輕鬆的步調享受運動樂趣。

    民眾體驗飛盤運動。（記者林宜樟攝）

    民眾體驗飛盤運動。（記者林宜樟攝）

    立委蔡易餘（中）到場為參賽者加油。（記者林宜樟攝）

    立委蔡易餘（中）到場為參賽者加油。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣身心障礙綜合運動會鼓勵身心障礙者多運動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣身心障礙綜合運動會鼓勵身心障礙者多運動。（記者林宜樟攝）

    大猩猩表演讓民眾笑翻。（記者林宜樟攝）

    大猩猩表演讓民眾笑翻。（記者林宜樟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播