    首頁 > 生活

    大新竹最高大樓 宏匯「未來之心」二階環評公開討論

    2025/10/12 16:59 記者廖雪茹／新竹報導
    宏匯集團於高鐵新竹車站特定區打造的「新竹未來之心」第一階段工程今年7月動工。（記者廖雪茹攝）

    宏匯集團於高鐵新竹車站特定區打造的「新竹未來之心」第一階段工程今年7月動工。（記者廖雪茹攝）

    宏匯集團於高鐵新竹車站特定區打造的「新竹未來之心Gateway Plaza」第一階段工程今年7月動工，環境影響評估第二階段開發案建築執照申請中，預計興建地下4層、地上42層商辦大樓，未來將成為大新竹最高大樓，計畫目前於環境部的環評開發案論壇網站公開討論，日照權引發討論！

    新竹高鐵站第2出口正前方的專用區，面積約5萬平方公尺，交通部鐵道局以設定70年地上權辦理開發，宏匯集團於2023年3月取得開發經營權，宣布將投入155億元開發並興建2棟大樓，打造「新竹未來之心」新地標。

    第一階段環評，雙塔分別樓高204公尺、134公尺而引發熱議，可能會對於大樓周邊居民的日照權造成影響，經審議後，大樓高度調整為地上26層、119.4公尺高。宏匯竹高公司今年3月取得北棟大樓建照，7月28日盛大動工，1至3樓規劃為商場、百貨、餐廳、一般事務所等空間，4樓以上全為一般事務所，預計2027年完工。

    竹縣府工務處長戴志君表示，宏匯竹高公司最新資料，第二階段南棟大樓規劃地上42層、地下4層，建築物高度預計191公尺。

    宏匯公開資料顯示，環評申請第二階段南棟大樓建照，使用面積約2萬2143平方公尺，42層樓高的商辦大樓，主要做為一般事務所、商場百貨、店鋪、餐廳場所、空橋等使用。基地位置為竹北市世興段4、4-2、4-3地號等3筆土地。

    環評開發案論壇開放討論至本月14日止，目前留言大多表達支持開發內容，不認為42層大樓會影響日照權，主張竹北東區寸土寸金、新竹縣需要有新地標帶動發展。

    前竹北市民代表許育綸說，日照權是冷門卻重要的環境權，但假如經日照計算、環評通過且鄰居們不反對的話，為竹北打造地標，寫開發史新頁倒也無妨。

    宏匯集團「新竹未來之心」第二階段開發預計興建42層商辦大樓，未來將成為大新竹最高大樓。（記者廖雪茹攝）

    宏匯集團「新竹未來之心」第二階段開發預計興建42層商辦大樓，未來將成為大新竹最高大樓。（記者廖雪茹攝）

