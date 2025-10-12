文化旅遊夯！連假3天 台南古蹟園區收入破200萬

山上水道博物館連假祭出長100公尺巨型水道吸客。（圖由台南市政府提供）

雙十連假，台南市文化局所轄古蹟與園區迎來參觀熱潮。文化局初步統計，10月10至12日整體票房與園區展售收入，合計超過新台幣200萬元，入園參觀人數較去年明顯成長，創下近年國慶連假同期的新高紀錄。

山上水道博物館今年6週年館慶特別規劃夏浪祭，打造100公尺巨型滑水道成功吸睛，成功一併帶動山區左鎮化石館及噍吧哖文化園區等景點。另本次古蹟區所推出「3人同行、1人免費」與「入園贈火鶴花」等國慶限定活動，加上連假天氣晴朗、旅遊氛圍熱烈，吸引眾多家庭、情侶與國內外遊客走訪古蹟，各景點皆湧入人潮，成為市民假期的重要文化去處。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，除了門票收入穩定成長，園區內文創商品、市集展售與伴手禮銷售亦表現亮眼。整體消費金額超過200萬元，顯示文化場域已不僅是觀光景點，更是民眾休閒、購物與體驗城市文化的重要場域。

文化局長黃雅玲表示，今年國慶連假恰逢台南城垣300年系列活動期間，市府以文化為主軸，串連歷史古蹟、藝術展演與市集活動，帶動整體觀光與經濟效益。讓遊客充分感受到文化與生活結合的力量。

文化局強調，初步統計結果顯示民眾參與文化活動的熱度持續升溫，未來將持續以「文化帶動觀光、生活連結藝術」為核心，推動更多具深度與創意的展演活動，讓臺南的文化品牌更加鮮明，城市魅力不斷延續。

水交社文化園區祝賀國慶演出。（圖由台南市政府提供）

蕭壠文化園區遊客滿滿。（圖由台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法