    首頁 > 生活

    收心甩肉？雙十連假最後一天 台中大坑步道赫見「人肉貪食蛇」

    2025/10/12 16:53 記者許國楨／台中報導
    木棧道上人潮絡繹不絕，宛「人肉貪食蛇」。（記者許國楨攝）

    木棧道上人潮絡繹不絕，宛「人肉貪食蛇」。（記者許國楨攝）

    連假一個接一個放，雙十連假最後一天，台中天氣晴朗、微風徐徐，登山健行成了民眾甩肉兼收心的首選，被稱為「最親民步道」的大坑9號步道，今天更是湧入滿滿人潮，木棧道上人貼人、步步相連，遠遠望去彷彿「人肉貪食蛇」蜿蜒而上，場面熱鬧又壯觀。

    大坑風景區共有12條登山步道，其中9號步道坡度平緩、老少咸宜，是親子級熱門路線，走完一趟約可消耗420大卡熱量，等同一塊雞排的熱量，是「最天然的健身房」，不少遊客笑說，連假期間吃太多烤肉、月餅與大餐，今天趁陽光普照出門流汗「排毒一下」，順便為明天開工「收心」。

    「這幾個假期根本連成一串，吃太多了啦！」民眾邊喘氣邊笑說，從烤肉、月餅到連假聚餐，不少人坦言假期過得太放縱，「腰圍跟心情一起鬆」，剛好趁雙十連假最後一天上山健走，順便甩油、排毒、調心情，一舉三得。

    現場可見許多家庭、情侶與登山團體人手一瓶水、邊走邊聊，氣氛輕鬆愉快，木棧道上人潮絡繹不絕，有長輩拄杖慢行、也有親子牽手同行，更有情侶邊走邊自拍，人人臉上都寫著「想動又不想上班」的表情，加上兩旁小攤林立，從山產乾貨到新鮮蔬果應有盡有，不少人笑說「可以邊運動邊買菜」，走一趟滿載而歸，生活感十足。

    雙十連假最後一天，大坑9號步道湧入滿滿人潮。（記者許國楨攝）

    雙十連假最後一天，大坑9號步道湧入滿滿人潮。（記者許國楨攝）

    雙十連假最後一天，大坑9號步道湧入滿滿人潮。（記者許國楨攝）

    雙十連假最後一天，大坑9號步道湧入滿滿人潮。（記者許國楨攝）

