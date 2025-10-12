為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    傳簽切結書無須國軍援助還罵中央 鳳林鎮長：切結是無法清除部分

    2025/10/12 16:51 記者王峻祺／花蓮報導
    花蓮洪災重創光復外，也波及鳳林等地區。（資料照）

    花蓮洪災重創光復外，也波及鳳林等地區。（資料照）

    花蓮洪災重創光復外，也波及鳳林等地區，鳳林鎮長林建平遭傳簽切結書、無須國軍援助後，卻還反過來罵中央，切結書曝光遭網友炎上。林建平今天回應，切結部分是針對工寮、沒有戶籍，官兵也不能清淤部分，「我沒有做錯事情，笑罵任由人！」

    林建平說，切結書是因為軍方派了10位官兵來，依照官兵他們救助災害守則，那邊都是工寮，沒有戶籍、沒有門牌，國軍部隊就不能去清除淤泥，早上8點派了之後，11點要回部隊報到，因此才需要里長、課長及鎮長切結蓋章。

    他說，切結是針對國軍不能清除部分，由里長填表，我們這邊則是由秘書蓋授權的甲章，就那麼清楚，然後部分人士要做文章，我也沒辦法。

    針對傳出罵中央部分，林建平說，哪裡有？這個時候不是罵的時候，這個時候是做事情搶救災害的時候，對不對？我沒有做錯事情，笑罵任由人。

    針對鳳林鎮澄清部分，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成11日在記者會時，也肯定鳳林鎮長。他特別澄清，鳳林鎮長最初考量光復鄉災情廣泛且嚴重，希望救災資源優先集中光復，認為鳳林鎮災情較輕微，可自行處理。但由於便道未修復、重型機具難以進入，處理速度稍緩慢。

    季連成說，10日親巡鳳林災情後，肯定鎮長在災前已利用自身資源完成相當大進度，目前已在鳳林鎮選擇2處堆置場，清出淤泥將在鎮內堆置，無需移至光復鄉。隨著涵管便道開通，中央11日已派12個軍方機具進入鳳林，處理剩餘未完成工作。

