人在宜蘭心繫光復！原民豐年舞祭 為花蓮災區祈福

今年宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，以傳統舞蹈為花蓮光復災區祈福。（圖由宜蘭縣府提供）

2025宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，透過傳統祭儀為花蓮縣光復鄉災區祈福。擔任大會會長的宜蘭縣議員孫湯玉惠今天（12日）透露，她位在光復鄉的老家被大水淹了2.1公尺深，所幸家人及時爬上2樓逃過一劫，祈求家鄉早日走出陰霾，恢復正常生活步調。

今年宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，昨天在羅東文化工場舉行，活動以阿美族語 「Palalan」（開一條道路）為主題，象徵在祖靈智慧指引下，族人攜手並肩，走過苦難，重建希望，宜蘭縣代理縣長林茂盛也穿上原住民服飾，跟著大家跳起傳統舞蹈，現場熱鬧滾滾。

孫湯玉惠今天受訪時說，花蓮縣光復鄉災區是她出生的阿美族部落，老家仍住著媽媽、哥哥、姊姊，洪水來襲時，家人早一步上2樓，後來發現1樓水淹2米1，淤泥深及腰部，目前雖然完成清淤，屋內仍待後續清理，她人在宜蘭，心繫光復，想到受災的族人，不禁難過掉淚。

孫湯玉惠說，花蓮光復許多原民家庭家園毀損、失去家人，陷入無奈與哀痛，在這樣背景下，今年宜蘭縣聯合豐年祭不只是慶賀豐收的節日，更是一場追思逝者、撫慰土地、療癒心靈的集體行動，期盼原住民族人在祈福中凝聚向心力，共同重建家園。

大會透過傳統祭儀，祈求花蓮光復災區早日走出陰霾。（圖由宜蘭縣府提供）

宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，是縣內平地原住民年度盛事。（圖由宜蘭縣府提供）

