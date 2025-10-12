為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    人在宜蘭心繫光復！原民豐年舞祭 為花蓮災區祈福

    2025/10/12 16:47 記者江志雄／宜蘭報導
    今年宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，以傳統舞蹈為花蓮光復災區祈福。（圖由宜蘭縣府提供）

    今年宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，以傳統舞蹈為花蓮光復災區祈福。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，透過傳統祭儀為花蓮縣光復鄉災區祈福。擔任大會會長的宜蘭縣議員孫湯玉惠今天（12日）透露，她位在光復鄉的老家被大水淹了2.1公尺深，所幸家人及時爬上2樓逃過一劫，祈求家鄉早日走出陰霾，恢復正常生活步調。

    今年宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，昨天在羅東文化工場舉行，活動以阿美族語 「Palalan」（開一條道路）為主題，象徵在祖靈智慧指引下，族人攜手並肩，走過苦難，重建希望，宜蘭縣代理縣長林茂盛也穿上原住民服飾，跟著大家跳起傳統舞蹈，現場熱鬧滾滾。

    孫湯玉惠今天受訪時說，花蓮縣光復鄉災區是她出生的阿美族部落，老家仍住著媽媽、哥哥、姊姊，洪水來襲時，家人早一步上2樓，後來發現1樓水淹2米1，淤泥深及腰部，目前雖然完成清淤，屋內仍待後續清理，她人在宜蘭，心繫光復，想到受災的族人，不禁難過掉淚。

    孫湯玉惠說，花蓮光復許多原民家庭家園毀損、失去家人，陷入無奈與哀痛，在這樣背景下，今年宜蘭縣聯合豐年祭不只是慶賀豐收的節日，更是一場追思逝者、撫慰土地、療癒心靈的集體行動，期盼原住民族人在祈福中凝聚向心力，共同重建家園。

    大會透過傳統祭儀，祈求花蓮光復災區早日走出陰霾。（圖由宜蘭縣府提供）

    大會透過傳統祭儀，祈求花蓮光復災區早日走出陰霾。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，是縣內平地原住民年度盛事。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣都會區原住民族聯合豐年舞祭，是縣內平地原住民年度盛事。（圖由宜蘭縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播