    生活

    他碩士畢薪水翻倍喊「差很多」 網嘆：做5年還不如新人

    2025/10/12 20:36 即時新聞／綜合報導
    為追求更高薪資，不少上班族選擇重返校園進修。網友昨在Dcard分享親身經驗，從私立日文系畢業、月薪3萬多，到考上國立資管所、畢業後年薪直接翻倍。

    原PO表示，自己大學就讀私立日文系，畢業後返鄉求職，發現當地薪資普遍落在3萬元上下。當完兵後，他一邊參加政府補助課程、一邊找工作，最後在中部某縣市找到測試工程師職缺，月薪約32K。扣除房租與水電約7千元，每月僅能存下1萬元，工作兩年後才決定離職。

    他透露，離職後報名補習班準備考試，最終考上國立彰化師範大學資管所，以半工半讀方式完成學業。由於教授開明、不需進實驗室，他能兼職校內行政與假日打工，每月可多賺約2萬元。就讀期間參與封測廠與學校合作的產學專班，畢業後順利錄取該廠商，起薪6萬元，讓他開心直呼「年薪直接變兩倍」。

    貼文曝光後引起熱烈討論，不少網友點頭認同，「蠻讚的，能把握時代紅利、念對科系真的聰明。」、「這幾年薪資真的漲到很高，我們這如果考績普通，做五年的薪資還不如剛畢業的。」也有人分享經驗，「中正碩士畢業後薪資有感提升」、「我也是碩二時換到一份直接翻倍薪水的工作」、「我原本私立商科畢業薪水35K，跑來考研究所，現在剛畢業75K，還有16個月薪水。」

    另有網友好奇發問：「從原本的科系跨考資管所會不會很難考？」、「若是純文組、沒上政府補助課程，直接補習資管所會不會不好上手？」引起熱烈討論。

