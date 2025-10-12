弟弟買飯糰差5元羞愧放回！路人加碼「1暖舉」數萬人讚爆

超商飯糰示意圖。（資料照）

一位網友近日在超商撞見一名國中生要買30元的肉鬆飯糰，卻因為錢沒帶夠，羞愧地向店員和後面排隊的人道歉，把飯糰放回原位。原PO後來得知這名國中生是低收家庭的孩子，馬上幫男孩結帳，還塞了一張100塊給對方，「社會上很多人需要幫助，沒辦法全部幫忙到，但是在眼前的能幫一個是一個！」

一位自稱是執業律師的網友，最近在Threads上發文，分享在超商遇見一名國中生，拿了一個肉鬆飯糰在櫃檯結帳，男孩放了25塊在桌上，店員向男孩表示要30元，男孩一聽露出羞愧的表情，嘀咕「蛤之前不是25嗎？是不是漲價了？」，接著男孩對在後方排隊的原PO道歉，開始在口袋跟書包找錢，但最後只能不好意思地跟店員表示「姐姐對不起我錢不夠，我去看看有沒有其他的東西」，說完就把飯糰放回原位，繼續在店內找其他能買的東西。

後來店員偷偷告訴原PO，這名男孩是住在附近的低收家庭，機乎每次都只買一個最便宜的東西果腹，得知此情況的原PO不禁鼻酸，「沒辦法我也真的看不慣他人受苦所以就去拿了剛剛弟弟放回去的飯糰，塞回他的手上，再給他一張100元，跟他說看看還想喝什麼，自己挑，不用還我，發育階段要對身體好一點……社會上很多人需要幫助，沒辦法全部幫忙到，但是在眼前的能幫一個是一個！」

8縣市幸福保衛站 贈送孩童百元餐點

該貼文曝光後隨即引發熱議，至今已有超過2.7萬人按讚，「想到有小孩餓肚子就很難過」、「光是看文字都讓人紅了眼眶」、「我記得國中小學的弱勢生，政府跟超商都有配合餐券耶，店員下次可以提醒那個小朋友」、「這個感覺我懂，我們家也曾經是低收入戶家庭，可是我們不好意思去領待用餐或者是優惠」、「國中正在發育才吃一個飯糰……好心疼喔」、「行善之人必有福報」。

不過也有一群網友認為原PO編故事，對此原PO回擊：「為什麼總是有一堆蠢人說是假的？造假我是能賺錢還是能出名嗎？」

另台灣有8個縣市便利商店配合幸福保衛站，急難飢餓的18歲以下孩童，可以免費索取約100元的餐點，分別是基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市和苗栗縣。

