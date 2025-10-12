為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    保育穿山甲「鯪鯉佇佗位」 拿下台灣地方特色歌謠創作特優

    2025/10/12 16:34 記者林曉雲／台北報導
    台中市南屯國小教師吳佳潔（左）、石仲儒及徐啟源（右），以台語創作的「鯪鯉佇佗位」拿下教師組特優殊榮，由教育部師藝司長武曉霞（中）頒獎。（記者林曉雲攝）

    台中市南屯國小教師吳佳潔（左）、石仲儒及徐啟源（右），以台語創作的「鯪鯉佇佗位」拿下教師組特優殊榮，由教育部師藝司長武曉霞（中）頒獎。（記者林曉雲攝）

    「第3屆台灣地方特色歌謠創作比賽」今（12）日頒獎，共有24名台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言歌謠創作者獲獎。台中市南屯國小教師吳佳潔、石仲儒及徐啟源，以台語創作的「鯪鯉佇佗位」拿下教師組特優殊榮，以台中南屯的在地傳統文化為背景，細膩描繪舊地名「犁頭店」歷史意涵，結合每年端午節特有的「穿木屐踩鯪鯉」風俗，融入穿山甲的生態保育議題，展現歌聲與土地及自然的深刻連結。

    教育部師藝司長武曉霞表示，為鼓勵地方特色歌謠傳唱風氣，培養在地音樂藝術人才，以台灣多元族群語言創作歌謠，展現對在地文化、自然環境與民間傳說的熱愛與記憶，教育部每2年舉辦1次台灣地方特色歌謠創作比賽，第3屆主題是在地文化，台語特優作品「鯪鯉佇佗位」，鯪鯉就是穿山甲，強調保護穿山甲的重要性，教育部長鄭英耀相當重視，主辦單位藝教館館長李泊言用心辦理，得獎作品展現出台灣的生命力，奠基過去、把握現在、開創未來。

    關懷文教基金會董事長周清玉創作「咱彰化」一曲，把彰化的特色都寫進歌詞裡，她表示，台灣地方特色歌謠創作參賽作品皆是有地方特色之創作，就是「咱自己的物件」，要知道自己的價值在那裡，鼓勵更多人透過音樂文化文字，更有自信地展現自己，教育部本土語言傑出貢獻獎的獎勵為獎狀及獎座、沒有獎金，「客家貢獻獎」之「終身貢獻獎」表彰在客家事務上有卓越貢獻的個人，給予台幣100萬元獎金 ，期待教育部未來也提供獎金。

    屏東縣滿州國小民謠隊帶來精彩開場表演，展現地方民謠的純真與生命力，各類組得獎者也親自登台演唱創作曲目，氣氛溫馨動人，充分展現歌謠承載文化記憶的力量。

    客語社會組特優「鯉魚伯公燈盞光」是邱嘉樑的創作，述說「鯉魚伯公」的傳說故事與神明庇佑之情，勾勒出對故鄉濃厚的鄉土情懷，語言溫潤、情感真摯，令人動容；台灣原住民族語言組特優則是陳秉宏以泰雅族語創作的「mgluw myugi ta 一起舞動吧！」，作品描繪從山林、溪流到海洋的盛大慶典，象徵族人跨越地理界線，共同慶祝祖靈的守護與族群文化的凝聚力，展現原住民族文化的生命力與創造力。

    關懷文教基金會董事長周清玉（中）表示，台灣地方特色歌謠作品皆是「咱自己的物件」。（記者林曉雲攝）

    關懷文教基金會董事長周清玉（中）表示,台灣地方特色歌謠作品皆是「咱自己的物件」。（記者林曉雲攝）

    「第3屆台灣地方特色歌謠創作比賽」今（12）日頒獎，共有24名台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言歌謠創作者獲獎。（記者林曉雲攝）

    「第3屆台灣地方特色歌謠創作比賽」今（12）日頒獎，共有24名台灣台語、台灣客語及台灣原住民族語言歌謠創作者獲獎。（記者林曉雲攝）

