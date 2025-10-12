為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    增派無人機、搜救犬 高市特搜隊再度前進光復

    2025/10/12 16:30 記者蔡清華／高雄報導
    高雄市特搜隊再度出隊前往光復災區。（圖由高市消防局提供）

    高雄市特搜隊再度出隊前往光復災區。（圖由高市消防局提供）

    為支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害後續搜救工作，高雄市消防局於今（12）日再度派遣救災人力與裝備、器材、車輛、搜救犬前往災區，增派無人機、搜救犬搜尋失蹤者。

    花蓮光復地區災情發生時，高市消防特搜即於第一時間出動大批人車犬前往支援，協助當地搜救任務表現獲肯定，隨著搜救工作進入深入階段，當獲知災區急需無人機、搜救犬及重機具等救援能量時，消防局隨即展開第二波支援行動。

    這次出勤共出動5部救災車輛、18名救災人員（含7名消防人員與11名義勇消防人員）、5架無人機、3隻搜救犬及1部挖土機前往災區，協助現場搜救及失聯民眾協尋任務。

    出勤團隊除符合國際輕型救援隊需具備的管理、搜索、救援、醫療及後勤5大基本行動能力外，亦派遣3隻受過專業訓練的搜救犬將進行地毯式搜索，強化地面搜救能量。另由具備重機具操作專業背景的營建義消操作挖土機，與消防搜救人員通力合作，執行大型障礙物清除及地形開挖搜尋任務，加速搜救進程。

    同時，亦出動無人機義消分隊，由分隊長率領具備專業操作證照的飛手參與，運用空拍影像進行地形勘查與失蹤者搜尋，提供第一線搜救團隊即時資訊。整體團隊分工明確，充分發揮專業與協作精神，全面提升災害應變效率。

    特搜隊出動救災人力與裝備、器材、車輛、搜救犬，協助搜尋失蹤者。（圖由高市消防局提供）

    特搜隊出動救災人力與裝備、器材、車輛、搜救犬，協助搜尋失蹤者。（圖由高市消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播