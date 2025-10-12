增派無人機、搜救犬 高市特搜隊再度前進光復

高雄市特搜隊再度出隊前往光復災區。（圖由高市消防局提供）

為支援花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害後續搜救工作，高雄市消防局於今（12）日再度派遣救災人力與裝備、器材、車輛、搜救犬前往災區，增派無人機、搜救犬搜尋失蹤者。

花蓮光復地區災情發生時，高市消防特搜即於第一時間出動大批人車犬前往支援，協助當地搜救任務表現獲肯定，隨著搜救工作進入深入階段，當獲知災區急需無人機、搜救犬及重機具等救援能量時，消防局隨即展開第二波支援行動。

請繼續往下閱讀...

這次出勤共出動5部救災車輛、18名救災人員（含7名消防人員與11名義勇消防人員）、5架無人機、3隻搜救犬及1部挖土機前往災區，協助現場搜救及失聯民眾協尋任務。

出勤團隊除符合國際輕型救援隊需具備的管理、搜索、救援、醫療及後勤5大基本行動能力外，亦派遣3隻受過專業訓練的搜救犬將進行地毯式搜索，強化地面搜救能量。另由具備重機具操作專業背景的營建義消操作挖土機，與消防搜救人員通力合作，執行大型障礙物清除及地形開挖搜尋任務，加速搜救進程。

同時，亦出動無人機義消分隊，由分隊長率領具備專業操作證照的飛手參與，運用空拍影像進行地形勘查與失蹤者搜尋，提供第一線搜救團隊即時資訊。整體團隊分工明確，充分發揮專業與協作精神，全面提升災害應變效率。

特搜隊出動救災人力與裝備、器材、車輛、搜救犬，協助搜尋失蹤者。（圖由高市消防局提供）

