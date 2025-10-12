高雄永安「尻海風漁夫生活節」金牌漁村打造海味代表品牌

高雄市永安區秋季海味盛會「尻海風漁夫生活節」，國慶連假在新港社區熱鬧登場。（高市農業局提供）

高雄市永安區秋季海味盛會「尻海風漁夫生活節」，國慶連假在新港社區熱鬧登場，結合漁村文化、青創能量與海洋教育，展現社區活力和地方創生成果。

活動以永安青創聚落「住海邊新手村」為主舞台，安排有「牽罟文化體驗」、「跨域美食擂台賽」、「後浪市集」及「食魚DIY」等精彩內容，呈現濱海漁村魅力，永安在地餐廳並推出創意石斑魚料理，由民眾票選出「人氣海味王」；同時結合青年文創攤商及環保手作課程，讓參與民眾體驗學習永續與環保理念。

高市農業局表示，新港社區10年前開始推動「石斑魚經濟產業活化計畫」，持續舉辦「尻海風漁夫生活節」、「後浪市集」等系列活動，逐步打造永安地區具代表性的海味品牌，近年更結合青年創意、跨域行銷和環境教育，展現從傳統產業轉型為文化觀光的創新動能，讓漁村風貌在傳承中展現新生命力。

農業局長姚志旺說，新港社區是高雄市榮獲全國「金牌農村」的亮點社區，長期以「在地、共好、永續」為核心精神，結合青年返鄉、環境教育和產業行銷，展現漁村轉型的堅實能量與文化底蘊；農業局將積極爭取相關計畫經費，協助社區持續發展與永續經營，打造兼具生態、產業與文化特色的地方創生示範社區。

民眾在魚塭體驗泛舟樂趣。（高市農業局提供）

