為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台鐵觀光列車山嵐號故障！南下中途改電車載客 北上列次旅客全額退款

    2025/10/12 16:18 記者蔡昀容／台北報導
    台鐵觀光列車山嵐號（見圖）10月12日南下列次於途中故障，改由電車500型載送旅客。（資料照）

    台鐵觀光列車山嵐號（見圖）10月12日南下列次於途中故障，改由電車500型載送旅客。（資料照）

    台鐵觀光列車山嵐號，南下6676車次今天（10月12日）上午發生故障，導致延誤並於玉里車站換成電車500型行駛，約延遲68分發車；北上6677車次下午2時34分出發，也由電車500型載客，台鐵表示「謹致歉忱」，旅行社將依合約全額退費。

    山嵐號南下6676車次，今天從花蓮開往池上途中，上午11時50分於三民站第4車鬆軔不良。台鐵表示，山嵐號經技術支援隔離後恢復動力，中午12時50分抵達玉里車站，並於玉里站改為電車500型編組載客，延遲68分於下午2點出發，續開往終點站池上。

    至於山嵐號北上6677車次，原定下午從池上開往花蓮，全程改由電車500型編組載客；由於車況異動，承辦旅行社無法依合約供餐。

    台鐵公司說明，因列次列車鬆軔不良造成列車延誤，謹致歉忱。6677次南下有51名旅客，因相關餐食及導覽等服務大致完成，不會退費；北上6677列次約有50名旅客，仍以替代列車送回花蓮，已洽承辦的雄獅旅行社依合約辦理全額退款。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播