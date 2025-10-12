台鐵觀光列車山嵐號故障！南下中途改電車載客 北上列次旅客全額退款

台鐵觀光列車山嵐號（見圖）10月12日南下列次於途中故障，改由電車500型載送旅客。（資料照）

台鐵觀光列車山嵐號，南下6676車次今天（10月12日）上午發生故障，導致延誤並於玉里車站換成電車500型行駛，約延遲68分發車；北上6677車次下午2時34分出發，也由電車500型載客，台鐵表示「謹致歉忱」，旅行社將依合約全額退費。

山嵐號南下6676車次，今天從花蓮開往池上途中，上午11時50分於三民站第4車鬆軔不良。台鐵表示，山嵐號經技術支援隔離後恢復動力，中午12時50分抵達玉里車站，並於玉里站改為電車500型編組載客，延遲68分於下午2點出發，續開往終點站池上。

至於山嵐號北上6677車次，原定下午從池上開往花蓮，全程改由電車500型編組載客；由於車況異動，承辦旅行社無法依合約供餐。

台鐵公司說明，因列次列車鬆軔不良造成列車延誤，謹致歉忱。6677次南下有51名旅客，因相關餐食及導覽等服務大致完成，不會退費；北上6677列次約有50名旅客，仍以替代列車送回花蓮，已洽承辦的雄獅旅行社依合約辦理全額退款。

