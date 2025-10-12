為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮光復善款累計達11.45億元 捐款筆數近30萬筆

    2025/10/12 16:14 記者林志怡／台北報導
    「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」情況。（圖由賑災基金會提供）

    「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」情況。（圖由賑災基金會提供）

    花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰流重創，目前持續處於復原階段，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至10月11日善款已達11.45億元，捐款筆數近30萬筆。

    賑災基金會說明，截至10月11日23時59分，累計捐款金額達到新台幣11億4533萬7574元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣7億6094萬5352元，Line Pay捐款累積金額達新台幣2億6642萬8300元，4大超商捐款累積金額達新台幣1億1796萬3922元。

    捐款筆數方面，總計達到29萬6498筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到17萬7614筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的6萬3364筆，4大超商的5萬5520筆。

    賑災基金會表示，行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，由各部會與賑災基金會等單位派員進駐，且行政院已核定光復7村紅色警戒範圍之1837戶作為主要補助金與慰問金發放對象，但經實際深入災區查訪後得知有更多戶數受災。

    因此，基金會強調，衛福部及相關單位審認後，已陸續撥款至災民戶頭，後續也會基於從優、從寬、從簡原則，持續提供災民相關協助，專案也將持續募款至10月24日期滿為止，感謝民眾及各界發揮愛心，慷慨解囊，賑災基金會將克盡職責，務必將民眾的溫暖愛心確實傳遞到災民手中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播