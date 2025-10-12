花蓮光復善款累計達11.45億元 捐款筆數近30萬筆

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」情況。（圖由賑災基金會提供）

花蓮縣光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖潰流重創，目前持續處於復原階段，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至10月11日善款已達11.45億元，捐款筆數近30萬筆。

賑災基金會說明，截至10月11日23時59分，累計捐款金額達到新台幣11億4533萬7574元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣7億6094萬5352元，Line Pay捐款累積金額達新台幣2億6642萬8300元，4大超商捐款累積金額達新台幣1億1796萬3922元。

請繼續往下閱讀...

捐款筆數方面，總計達到29萬6498筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到17萬7614筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的6萬3364筆，4大超商的5萬5520筆。

賑災基金會表示，行政院於10月7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，由各部會與賑災基金會等單位派員進駐，且行政院已核定光復7村紅色警戒範圍之1837戶作為主要補助金與慰問金發放對象，但經實際深入災區查訪後得知有更多戶數受災。

因此，基金會強調，衛福部及相關單位審認後，已陸續撥款至災民戶頭，後續也會基於從優、從寬、從簡原則，持續提供災民相關協助，專案也將持續募款至10月24日期滿為止，感謝民眾及各界發揮愛心，慷慨解囊，賑災基金會將克盡職責，務必將民眾的溫暖愛心確實傳遞到災民手中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法