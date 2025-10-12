為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運三鶯線單程票曝光 藍底搭配陶窯圖呼應在地文化

    2025/10/12 16:21 記者賴筱桐／新北報導
    捷運三鶯線單程票設計結合鶯歌地區陶瓷文化，其中一面為陶窯圖案。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線單程票設計結合鶯歌地區陶瓷文化，其中一面為陶窯圖案。（記者賴筱桐攝）

    新北市捷運三鶯線預計年底完工，隨著工程即將進入尾聲，乘車使用的單程票代幣實體打樣版本已經出爐，看似不起眼的小圓塑膠片，其實大有來頭，內含晶片，可紀錄旅客的乘車資料，外觀以藍色為基底，搭配代表鶯歌的陶窯圖案，展現在地文化特色。

    新北市捷運工程局表示，包括台北捷運、高雄捷運、桃園機場捷運及台中捷運，都有設計單程票代幣，外型類似一個小圓塑膠片，三鶯線也推出專屬代幣，當作進站用的單程票，若旅客沒有使用電子票證乘車，就要到售票機購買單程票，代幣內含晶片，進站時持票卡感應，即可依照旅客購票時選填的搭車資料寫入代幣中，提供一次性搭乘使用，出站時再投入閘門的投幣孔，回收後再次利用。

    至於三鶯線單程票外觀，捷運局指出，票卡顏色呼應三鶯線車輛主視覺，以藍色為基底，其中一面圖案刻上代表「新北捷運」的標誌，上方為英文字「New Taipei Metro」，下面則是中文字樣「新北捷運」，另一面選用具有鶯歌地區代表性的陶窯圖案，上方為單程票的英文字「single-journey ticket」，方便國外旅客辨識。

    捷運三鶯線單程票代幣實體打樣版本出爐，其中一面為「新北捷運」標誌。（記者賴筱桐攝）

    捷運三鶯線單程票代幣實體打樣版本出爐，其中一面為「新北捷運」標誌。（記者賴筱桐攝）

