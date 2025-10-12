光復急缺家具！社工師全聯會訪視災損嚴重 衛福部：已規劃媒合捐贈

花蓮縣光復鄉持續處於災後復原階段。（記者王峻祺攝）

花蓮縣光復鄉持續處於災後復原階段，社工師公會全聯會表示，經過災區訪視發現，災民家中的家具在這次災損中都已受損、無法使用，希望衛福部溝通結合家具公會捐贈的可能性。對此，衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，衛福部已在討論相關事宜，經濟部也有媒合規劃。

社工師公會全聯會說明，全聯會呼應衛福部花蓮社工支援計畫，進入光復鄉中正路一段14號，協助花蓮縣府社工服務，10月4日至11日已有256人次社工投入逐戶家訪工作，並已訪視1312戶，佔需訪視家戶總數的75%，其中687戶已完成訪視，並將相關資料轉交花蓮縣社會處與衛福部社工司。

請繼續往下閱讀...

全聯會說，目前社工已填寫95人次轉介單，轉由社會處及心理衛生中心給予災民立即協助，接下來也會持續完成1744戶清查，並進行第一輪訪視未遇災民的再訪視；理事長吳玉琴則向衛福部次長呂建德反映，災民家中家具已在災中損毀，無法使用，希望尋求結合家具公會捐贈的可能性。

楊雅嵐表示，有關災區災民等物資部分，現由經濟部、花蓮縣政府依災民需求，優先配送低收入戶及中低收入戶等經濟弱勢民眾，社工師公會全國聯合會持續關懷協助災民，所提及相關需求亦持續媒合中，後續如有家具等物資需求，將研議媒合家具公會、企業基金會等團體協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法