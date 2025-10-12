台南清塵宮十三太保擠「奶母車」復旨 巧合抽中同籤

安南區清塵宮十三太保搭「奶母車」前往開基玉皇宮復旨、請令。（圖由開基玉皇宮提供）

迎接廣澤尊王聖誕，全國宮廟熱鬧滾滾！安南區玉旨清塵宮廣澤尊王、十三太保及佛旨賢明殿神明金身，今日上午前往開基玉皇宮第2年復旨、請令。粧塑可愛形象的十三太保金身不坐轎，改搭「奶母車」超吸睛。

向來威風凜凜的廣澤尊王復旨不坐大轎，而是改搭嬰兒推車，清塵宮人員莊岳昇表示，本宮神脈來自小琉球，之前返回小琉球進香以雙手捧請，但神尊數量多也是這樣推回去，單純以方便為主，這次領旨滿1年還是決定推推車恭請十三太保。

清塵宮十三太保去年於西羅殿開光，因粧塑可愛似Q版娃娃掀起熱議，去年佳里吉和堂入火安座，十三太保與佛旨賢明殿二鎮太王同轎，慶贊陳家廣澤尊王登殿，正是因可愛形象吸引眾人目光。莊岳昇說，清塵宮祀奉的十三太保形象是向神明請示，聘請粧佛師傅特地以可愛形象粧塑；光澤尊王原為牧羊人另特製1件蓑衣，但今天的天氣晴朗神明沒有指示穿衣。

今天復旨、請令圓滿擲筊還發生一小插曲，主家在開基玉皇宮抽籤，巧合的是，抽出的籤竟與先前在小琉球碧雲寺一模一樣，兩地神明賜同一支籤，莊岳昇說，感謝玉皇宮天公祖賜籤，指示今年不順遂都將雨過天晴，第2年科儀也圓滿完成。

安南區清塵宮十三太保Q版造型相當可愛吸睛。（圖由開基玉皇宮提供）

