澎管處辦論壇、市集 匯聚產官學界推展海洋永續旅遊

澎管處舉辦永續x菊島：海洋永續旅遊對話與綠遊市集，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，今（12）日舉辦「永續x菊島：海洋永續旅遊對話與綠遊市集」，藉由論壇與市集雙主軸，除邀請國內產官學界講者及在地業者分享經驗，戶外並設有近30攤力行綠色永續理念的特色攤位，共計吸引近700人次民眾參與。

論壇特別邀請海洋委員會海洋保育署長陸曉筠以「海洋保育與棲地復育」為題，揭示我國海洋資源守護作為；國立澎湖科技大學胡俊傑教授則分享「望安海洋生態旅遊區成果」，展現今年度於望安生態旅遊區的推動經驗與成果；澎湖縣共生藻協會洪國雄老師以「島嶼智慧與永續觀光」探討地方智慧及旅遊轉型趨勢。

在案例交流方面，望安海洋生態旅遊區的合作業者分享其實踐經驗，包括東福海上育樂有限公司陳雅玲負責人、島澳七七有限公司陳滿鍠教練，以及豐穗國際娛樂有限公司徐華穗負責人，以3種不同角度分享帶領遊客參與「望安海洋生態旅遊」的案例，展現業者如何將海洋教育、珊瑚復育與生態旅遊融入遊程。

此外，大慶旅遊李桂棻執行長以「從旅者到守護者－解讀海洋文化DNA以創造永續觀光新契機」為題，倡導旅客從消費者轉變為守護者；原森旅行社林純如執行長則分享「永續旅遊設計思維」，透過支持在地小農與友善農產，打造結合生態教育的旅遊模式。同場舉辦的「綠遊市集」，現場導入永續友善店家與團體設攤，提供在地特色美食、手作工藝與環境教育推廣，也規劃銀合歡製作的永續幣取代餐券。

海洋委員會海洋保育署長陸曉筠，現場以「海洋保育與棲地復育」為題演說。（記者劉禹慶攝）

