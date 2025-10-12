為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    牽手70年不吵架 白金婚9旬老夫妻相處就靠一個字

    2025/10/12 16:02 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港鎮95歲許國村（前排右3）及94歲白月娥（前排右2）結婚70年。（記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮95歲許國村（前排右3）及94歲白月娥（前排右2）結婚70年。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮白金婚表揚夫妻許國村與白月娥，兩人結婚70年來很少吵架，許國村喜歡唱歌、生性樂觀，妻子則用心持家，能夠牽手走過2萬5000多個日子，靠的就是一個「讓」字。

    許國村今年95歲，妻子白月娥小1歲、今年94歲，兩人結婚70年，不只是走過人生路的酸甜苦辣，還能健健康康到白髮，總令親朋好友感到羨慕。頂厝里長陳慶津表示，夫妻倆脾氣都很好，沒聽過吵架，能夠相處70年，就是你讓我、我讓你，才能共度70載的寒暑。

    今天彰化縣政府舉辦「高齡同學會」，邀請全縣百歲人瑞與白金婚夫妻一起來接受表揚，全縣年紀最大的人瑞是112歲，今年出席最高齡是彰化市105歲林萬烟先生，以及芳苑鄉105歲林老闖。出席的白金婚夫妻檔，就以許國村與妻子白月娥的年紀最長。

    縣長王惠美表示，今年百歲人瑞有禮金1萬元，加上禮品1份與金鎖片；白金婚則是贈每對夫妻禮金新台幣3000元、禮品紀念相框及禮券1份。彰化縣目前有284位百歲人瑞，今年參加有56位。

    彰化市105歲人瑞林萬烟（前排右3）。（記者劉曉欣攝）

    彰化市105歲人瑞林萬烟（前排右3）。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣芳苑鄉105歲人瑞林老闖（前排右三）。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣芳苑鄉105歲人瑞林老闖（前排右三）。（記者劉曉欣攝）

