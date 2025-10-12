苗縣借鏡澎湖南寮社區經驗 推動農村永續新模式

苗栗縣政府以榮獲「全球百大綠色旅遊目的地」的澎湖縣湖西鄉南寮社區為學習對象，社區內呈現古樸的漁村景致。（苗栗縣政府提供）

全球永續旅遊浪潮興起，苗栗縣政府今年以縣級品牌「豐味苗栗」全面升級，成為連結企業永續採購、責任旅遊與地方產業升級的重要橋樑。苗縣府農業處指出，未來將透過「豐味苗栗×竹科ESG媒合計畫」，邀請新竹科學園區及大型企業共同參與，以企業永續策略結合地方風味體驗，推動低碳旅遊行程、在地綠色採購與CSR（即企業社會責任）共學，讓企業行動成為支持農村永續的實際力量。

苗栗縣政府指出，為深化推動能量，縣府以榮獲「全球百大綠色旅遊目的地」的澎湖縣湖西鄉南寮社區為學習對象。該社區以社區共創為基礎，成功推行低碳旅遊與文化導覽等計畫，展現「旅遊帶動保育、社區創造永續」的國際典範精神。縣府將以此經驗為借鏡，結合休閒農業業者與農村再生社區，推動「豐味農遊×綠色採購」雙軸策略，並引導農村產業走向低碳、友善的新模式，協助業者邁向國際綠色旅遊標準。

請繼續往下閱讀...

苗縣府強調，推動企業參與地方永續，不僅能拓展農村產業的市場能見度，更能讓ESG（「環境」（Environmental）、 「社會」（Social）和「公司治理」（Governance）的縮寫，是一種用於評估企業永續經營表現的新興指標）不只是報告上的指標，而是企業與地方共創價值的具體實踐。「豐味苗栗」未來將持續以「在地連結、國際可見」為目標，逐漸打造成為台灣綠色旅遊的先行者，讓國際看見苗栗，成為永續旅遊的新典範。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法