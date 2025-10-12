為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中文心森林公園3天湧人潮估清運上噸垃圾 鄉親讚水準高

    2025/10/12 15:55 記者黃旭磊／台中報導
    「2025搖滾台中」於文心森林公園舉辦，搖滾客配合垃圾分類。（記者黃旭磊攝）

    「2025搖滾台中」於文心森林公園舉辦，搖滾客配合垃圾分類。（記者黃旭磊攝）

    台中文心森林公園於國慶連假期間，從9日起一連3天舉辦國慶晚會、「2025搖滾台中」音樂祭，市府估計，3天以來，吸引10多萬人次進公園歡聚，由「搖滾台中」及環保局清運垃圾，當地惠中里長沈呈融說，沒聽到里民反映垃圾，而居民也反映，「Rocker（搖滾客）」水準高，晚上運動幾乎看不到垃圾。

    國慶連假期間，文心森林公園為台中熱點，總統賴清德、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕於9日造訪圓滿劇場，晚會散場最終人次破6萬，環保局迅速派員清運垃圾，到凌晨，周遭步道及草坪幾乎恢復原狀。

    民進黨南屯區市議員何文海說，文心公園座地「四四角角」基地方正，南屯已具備舉辦大型國家晚會能量，還有捷運站疏運人流，沒聽到居民抱怨垃圾問題，「歡迎多來南屯辦活動」。

    惠中里長沈呈融說，沒聽到里民反映垃圾，倒是「搖滾台中」年輕人機車太多，里民抱怨停到惠文路社區大樓樓下，佔到社區停車位，也有聽樂團的的停到大新國小周遭，至於垃圾倒是清運的很快。

    本報記者下午進場觀查，年輕族群多搭中捷、騎機車前往，活動規劃「能量舞台」、「跳躍舞台」、「綠色舞台」及與日本富士搖滾音樂祭合作的「ROOKIE A GO-GO Stage」，4舞台周遭有工作人員協助垃圾分類，除文心路捷運出口周遭、惠文路全家對面步道，有散落酒瓶、零食袋，公園內少數塑膠袋，整體還算乾淨。

    台中市環保局表示，連場活動估計清運上噸垃圾，而「搖滾台中」延續與日本Fuji Rock合作精神，落實綠色音樂節理念，公園設置加水站、鼓勵自備水瓶，並推行垃圾分類與減塑行動，讓音樂與永續並行。

    「2025搖滾台中」參與民眾配合垃圾分類。（記者黃旭磊攝）

    「2025搖滾台中」參與民眾配合垃圾分類。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播