台中文心森林公園3天湧人潮估清運上噸垃圾 鄉親讚水準高

台中文心森林公園於國慶連假期間，從9日起一連3天舉辦國慶晚會、「2025搖滾台中」音樂祭，市府估計，3天以來，吸引10多萬人次進公園歡聚，由「搖滾台中」及環保局清運垃圾，當地惠中里長沈呈融說，沒聽到里民反映垃圾，而居民也反映，「Rocker（搖滾客）」水準高，晚上運動幾乎看不到垃圾。

國慶連假期間，文心森林公園為台中熱點，總統賴清德、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕於9日造訪圓滿劇場，晚會散場最終人次破6萬，環保局迅速派員清運垃圾，到凌晨，周遭步道及草坪幾乎恢復原狀。

民進黨南屯區市議員何文海說，文心公園座地「四四角角」基地方正，南屯已具備舉辦大型國家晚會能量，還有捷運站疏運人流，沒聽到居民抱怨垃圾問題，「歡迎多來南屯辦活動」。

惠中里長沈呈融說，沒聽到里民反映垃圾，倒是「搖滾台中」年輕人機車太多，里民抱怨停到惠文路社區大樓樓下，佔到社區停車位，也有聽樂團的的停到大新國小周遭，至於垃圾倒是清運的很快。

本報記者下午進場觀查，年輕族群多搭中捷、騎機車前往，活動規劃「能量舞台」、「跳躍舞台」、「綠色舞台」及與日本富士搖滾音樂祭合作的「ROOKIE A GO-GO Stage」，4舞台周遭有工作人員協助垃圾分類，除文心路捷運出口周遭、惠文路全家對面步道，有散落酒瓶、零食袋，公園內少數塑膠袋，整體還算乾淨。

台中市環保局表示，連場活動估計清運上噸垃圾，而「搖滾台中」延續與日本Fuji Rock合作精神，落實綠色音樂節理念，公園設置加水站、鼓勵自備水瓶，並推行垃圾分類與減塑行動，讓音樂與永續並行。

「2025搖滾台中」參與民眾配合垃圾分類。（記者黃旭磊攝）

