為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    攜手寵物餐廳 嘉市「浪愛回家」認養添新據點

    2025/10/12 15:38 記者丁偉杰／嘉義報導
    米克斯寵物友善餐廳目前有1隻活潑可愛的狗狗「露西」正在「幸福認養站」等待有緣人。（圖由嘉市政府提供）

    米克斯寵物友善餐廳目前有1隻活潑可愛的狗狗「露西」正在「幸福認養站」等待有緣人。（圖由嘉市政府提供）

    嘉義市為了鼓勵更多民眾投入認養流浪犬貓行列，今年以來市府建設處與「魚中魚貓狗水族大賣場－嘉義店」合作推動「浪愛回家－幸福認養站」，至今已成功為17隻犬貓找到幸福歸宿，最近第2家合作業者「米克斯寵物友善餐廳」也正式加入行列，成為認養流浪犬貓新據點。

    為了讓待認養的犬貓擁有更舒適的暫居環境，米克斯寵物友善餐廳打造溫馨、安全的空間，並協助進行親人訓練、定點如廁與牽繩散步等基礎教養，幫助犬貓更快適應未來的新生活。

    米克斯寵物友善餐廳表示，目前有1隻活潑可愛的狗狗「露西」正在「幸福認養站」等待有緣人，歡迎大家前來探訪，讓愛不只是停留，更成為一生的陪伴與承諾。聯絡電話：05-2366588。

    市府建設處表示，在米克斯寵物友善餐廳「幸福認養站」成功認養毛小孩的市民，將享有與嘉市動物保護教育園區相同的照護福利，包括體內外驅蟲、狂犬病及多合一疫苗施打，並提供免費的寵物登記與絕育服務，確保毛孩健康無虞。同時也準備精美認養禮品，陪伴新手飼主與毛孩一起開啟幸福生活。

    米克斯寵物友善餐廳加入嘉市認養流浪犬貓新據點。（圖由嘉市政府提供）

    米克斯寵物友善餐廳加入嘉市認養流浪犬貓新據點。（圖由嘉市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播