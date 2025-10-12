攜手寵物餐廳 嘉市「浪愛回家」認養添新據點

米克斯寵物友善餐廳目前有1隻活潑可愛的狗狗「露西」正在「幸福認養站」等待有緣人。（圖由嘉市政府提供）

嘉義市為了鼓勵更多民眾投入認養流浪犬貓行列，今年以來市府建設處與「魚中魚貓狗水族大賣場－嘉義店」合作推動「浪愛回家－幸福認養站」，至今已成功為17隻犬貓找到幸福歸宿，最近第2家合作業者「米克斯寵物友善餐廳」也正式加入行列，成為認養流浪犬貓新據點。

為了讓待認養的犬貓擁有更舒適的暫居環境，米克斯寵物友善餐廳打造溫馨、安全的空間，並協助進行親人訓練、定點如廁與牽繩散步等基礎教養，幫助犬貓更快適應未來的新生活。

米克斯寵物友善餐廳表示，目前有1隻活潑可愛的狗狗「露西」正在「幸福認養站」等待有緣人，歡迎大家前來探訪，讓愛不只是停留，更成為一生的陪伴與承諾。聯絡電話：05-2366588。

市府建設處表示，在米克斯寵物友善餐廳「幸福認養站」成功認養毛小孩的市民，將享有與嘉市動物保護教育園區相同的照護福利，包括體內外驅蟲、狂犬病及多合一疫苗施打，並提供免費的寵物登記與絕育服務，確保毛孩健康無虞。同時也準備精美認養禮品，陪伴新手飼主與毛孩一起開啟幸福生活。

米克斯寵物友善餐廳加入嘉市認養流浪犬貓新據點。（圖由嘉市政府提供）

