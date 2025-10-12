為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南高壓吸泥機再度赴花蓮光復 挺進馬太鞍溪堤坊周邊

    2025/10/12 15:17 記者王姝琇／台南報導
    台南市吸泥車再次挺進災區協助吸取淤泥。（圖由台南市政府提供）

    台南市吸泥車再次挺進災區協助吸取淤泥。（圖由台南市政府提供）

    為幫助花蓮光復鄉災區復原，南市水利局今天再調派2輛14噸高壓吸泥車、2部貨車及8位工作人員赴災區清除下水道污泥。市長黃偉哲表示，此次市府同仁與廠商於假期期間伸出援手，展現地方政府同舟共濟精神。

    水利局9月出動高壓吸泥車及人員赴災區投入下水道及側溝淤泥清除等，支援鏟子超人無法以人力清除的管道內污泥，加速復原災區街道排水功能，支援人力機具於中秋節前完成階段性任務返回台南。因應災區清理加強排水功能，今再次前往。

    水利局長邱忠川表示，高壓吸泥車利用機械原理，可吸取及沖洗方式清理下水道與側溝淤泥，快速恢復市區排水功能。今天再次調派2輛14噸高壓吸泥車、2部貨車及8位工作人員，於國慶連假期間馳援花蓮，加入災害應變中心統一調度。支援團隊挺進靠近馬太鞍溪堤坊之武昌街一帶，清理巷弄內狹窄側溝淤泥，加速排空側溝，也配合水電志工協助，恢復排水。

    邱忠川說，清理目標側溝寬度狹窄，人員需緊縮身軀鑽入管道，作業艱辛，但所有支援人員均秉持專業及作業安全之精神，於出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全狀態投入支援。

    台南市團隊及廠商人員進入側溝作業。（圖由台南市政府提供）

    台南市團隊及廠商人員進入側溝作業。（圖由台南市政府提供）

