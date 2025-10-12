確保開發行為符合安全規範 苗縣嚴審山坡地建築

苗栗縣政府將嚴格審查山坡地建築，避免對環境及居民造成危害。（記者張勳騰攝）

苗栗縣境內山坡地面積約占全縣土地8成以上，苗栗縣政府依據內政部訂頒的「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」，嚴格把關山坡地建築公共安全，確保建築開發行為符合法規，避免對環境及居民造成危害。

苗縣府工商發展處指出，依規定，非都市土地如已編定或變更編定為可建築用地，或經核准得開發建築，其建築基地面積達3000平方公尺以上，並涉及整地者，必須依加強山坡地雜項執照審查要點辦理審查；都市計畫地區內若未經區段徵收或市地重劃，基地面積達3000平方公尺以上，並涉及整地者，也應納入規範；其他經主管建築機關認定整地行為有安全顧慮之山坡地建築基地，亦需辦理審查。

苗縣府表示，在審查過程中，將邀集都市計畫、建築、水土保持、環境保護、自來水及電力事業等單位共同參與，並聘請具專業學識的專家學者，就建築配置、地質條件、土方開挖、邊坡穩定、擋土設施及監測系統等項目進行審查，以確保山坡地建築開發規劃符合安全要求。

此外，針對農舍與農業設施，農業經營用地若僅作農業生產使用，未涉及建築行為者，可不計入3000平方公尺的基地面積計算；若依「申請農業用地作農業設施容許使用辦法」申請興建之農業設施，且涉及建築行為者，其占用面積必須計入基地面積，其餘農地得免列入；至於農舍與農業設施若同時或先後申請，則應依上述原則合併計算。若有相關問題可電洽：037-559879，吳小姐。

