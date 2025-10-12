高鐵寧靜車廂乘客轟哭鬧童 蘇怡寧：讓弱者閉嘴不是文明

高鐵「寧靜車廂」規範3C產品使用，卻也間接替親子旅客帶來壓力。（資料照）

高鐵「寧靜車廂」限制3C產品使用，要求乘客戴耳機用3C、到玄關講電話，營造安靜乘車環境，卻間接造成家長壓力，擔心嬰幼兒車廂吵鬧被白眼，甚至有網友自稱「大聲斥責」無法停止哭鬧的孩子，讓車廂真正寧靜下來。婦產科醫師蘇怡寧表示，真正的「寧靜」不是靠壓制而是理解，「如果社會容不下孩子的哭聲，那也就沒有下一個社會。」讓弱者閉嘴不是文明。

日前有網友發文自稱，他搭乘台南回台北高鐵，座位後方小孩一直哭鬧、尖叫，家長也管不住，他忍了五分鐘，將手機拍在桌上，轉身大聲斥責別吵鬧，「那媽媽還回我嘴，問我是不是也有當過小孩？這是分明討罵。」所以他反問對方：「我當小孩的時候吵過你嗎？」寧靜車廂才真的寧靜下來，「還是有方法讓這些低X兒聽話的嘛，只是低X家長捨不用而已。」

網友表示，推車販售員一度想出頭勸說，稱小孩子比較沒辦法控制自己，若無法接受可去車廂間走道；於是他把推車員揪住，拉到座位前方，指著「寧靜車廂」四個字，問他四個字怎麼唸，對方嚇到發抖一副要哭的樣子，他才沒再為難對方。該網友結論，自然界弱小一方又白目，被獵殺是活該。

婦產科醫師蘇怡寧日前對此在臉書發文，「寧靜不是排除，是理解。」孩子不是故意吵鬧，而是還不會控制情緒，高鐵寧靜車廂原本就不是要排除孩子，高鐵也有說明，對於嬰幼兒、疾病或其他因素影響自主能力的旅客，將以安撫方式協助，「這是文明不是寬容，是同理不是縱容。」

「寧靜車廂的寧靜從來不是靠誰被壓制而來的，而是每個人都願意多退一步，願意理解旁邊那個也在努力的家長。」蘇怡寧認為，孩子哭鬧當下，家長也許已經滿身汗、在崩潰邊緣，只是沒人看到。

蘇怡寧觀察，厭童語言常常披著理性外衣，但本質上是歧視的延伸。有說法是「不是厭小孩是厭沒教養的父母」，但什麼叫作教養？強迫小孩閉嘴叫作教養嗎？人類社會之所以文明，不是能讓弱者閉嘴，而是能讓強者選擇溫柔；真正的寧靜來自於理解而不是壓制，是讓聲音能共存而不是消失，孩子的哭聲是生命在學習與世界對話，可以不喜歡但不應該蔑視。

蘇怡寧認為，網友拿動物法則合理化人類殘忍是荒謬的誤會，人類憑同理建立社會，從來不是弱肉強食，而是彼此照顧，「如果這個社會不能包容下一代的哭聲，那就不會有下一個社會。」感嘆這個社會病了。

