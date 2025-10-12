為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵寧靜車廂乘客轟哭鬧童 蘇怡寧：讓弱者閉嘴不是文明

    2025/10/12 15:03 記者蔡昀容／台北報導
    高鐵「寧靜車廂」規範3C產品使用，卻也間接替親子旅客帶來壓力。（資料照）

    高鐵「寧靜車廂」規範3C產品使用，卻也間接替親子旅客帶來壓力。（資料照）

    高鐵「寧靜車廂」限制3C產品使用，要求乘客戴耳機用3C、到玄關講電話，營造安靜乘車環境，卻間接造成家長壓力，擔心嬰幼兒車廂吵鬧被白眼，甚至有網友自稱「大聲斥責」無法停止哭鬧的孩子，讓車廂真正寧靜下來。婦產科醫師蘇怡寧表示，真正的「寧靜」不是靠壓制而是理解，「如果社會容不下孩子的哭聲，那也就沒有下一個社會。」讓弱者閉嘴不是文明。

    日前有網友發文自稱，他搭乘台南回台北高鐵，座位後方小孩一直哭鬧、尖叫，家長也管不住，他忍了五分鐘，將手機拍在桌上，轉身大聲斥責別吵鬧，「那媽媽還回我嘴，問我是不是也有當過小孩？這是分明討罵。」所以他反問對方：「我當小孩的時候吵過你嗎？」寧靜車廂才真的寧靜下來，「還是有方法讓這些低X兒聽話的嘛，只是低X家長捨不用而已。」

    網友表示，推車販售員一度想出頭勸說，稱小孩子比較沒辦法控制自己，若無法接受可去車廂間走道；於是他把推車員揪住，拉到座位前方，指著「寧靜車廂」四個字，問他四個字怎麼唸，對方嚇到發抖一副要哭的樣子，他才沒再為難對方。該網友結論，自然界弱小一方又白目，被獵殺是活該。

    婦產科醫師蘇怡寧日前對此在臉書發文，「寧靜不是排除，是理解。」孩子不是故意吵鬧，而是還不會控制情緒，高鐵寧靜車廂原本就不是要排除孩子，高鐵也有說明，對於嬰幼兒、疾病或其他因素影響自主能力的旅客，將以安撫方式協助，「這是文明不是寬容，是同理不是縱容。」

    「寧靜車廂的寧靜從來不是靠誰被壓制而來的，而是每個人都願意多退一步，願意理解旁邊那個也在努力的家長。」蘇怡寧認為，孩子哭鬧當下，家長也許已經滿身汗、在崩潰邊緣，只是沒人看到。

    蘇怡寧觀察，厭童語言常常披著理性外衣，但本質上是歧視的延伸。有說法是「不是厭小孩是厭沒教養的父母」，但什麼叫作教養？強迫小孩閉嘴叫作教養嗎？人類社會之所以文明，不是能讓弱者閉嘴，而是能讓強者選擇溫柔；真正的寧靜來自於理解而不是壓制，是讓聲音能共存而不是消失，孩子的哭聲是生命在學習與世界對話，可以不喜歡但不應該蔑視。

    蘇怡寧認為，網友拿動物法則合理化人類殘忍是荒謬的誤會，人類憑同理建立社會，從來不是弱肉強食，而是彼此照顧，「如果這個社會不能包容下一代的哭聲，那就不會有下一個社會。」感嘆這個社會病了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播