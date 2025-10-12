為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    守護災後弱勢 慈濟大愛共善園遊會敲愛心鐘祈福

    2025/10/12 14:59 記者王姝琇／台南報導
    慈濟讓愛飛揚園遊會以「敲響愛心鐘」祈福儀式揭開序幕。（記者王姝琇攝）

    南市府與佛教慈濟慈善事業基金會今於永華市政中心廣場共同舉辦「大愛共善、救拔苦難—點亮微光，讓愛飛揚」園遊會，以「敲響愛心鐘」祈福儀式揭開序幕，象徵匯聚善念、傳遞祝福，現場湧入人潮熱情參與。

    市長黃偉哲表示，這是慈濟在全國舉辦的第4場活動，本次園遊會設有166個攤位，每攤都象徵著「愛的展現」，不論是慈濟志工還是共善企業，都以行動傳遞溫暖與善念。他強調，慈濟志工總在災害發生第一時間投入救援與陪伴，今年楠西地震、丹娜絲風災到花蓮馬太鞍等事件，都能看見慈濟志工默默付出的身影，為需要的人送上關懷與實際的協助令人敬佩。

    園遊會設置4大主題區傳遞公益理念，內容包含手工藝品、蔬食美食、環保創作及各式公益推廣項目，內容豐富多元，適合全年齡層參與，讓市民在輕鬆愉快的氛圍中感受「助人最樂」的真義，也展現市府與民間攜手合作、共善互助的精神。園遊會所得部分將捐贈予慈濟基金會，用於災害援助、教育扶持與全球慈善行動，匯聚每一分善心，讓愛持續循環。

    本次園遊會除了公益活動，更融合環保教育、社會宣導與城市共融理念，園遊會設有防災桌遊體驗區、醫療健康宣導、化廢為寶創作與石頭靜思語書寫等互動攤位，適合親子同樂，更能讓市民感受助人為善的快樂與成就，社會局也藉此機會向市民推廣市府多元的社福服務，鼓勵多加了解參與，共築友善幸福城市。

    園遊會設有166個攤位，市長黃偉哲與各攤位親切互動。（記者王姝琇攝）

