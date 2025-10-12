推動運動觀光 獨木舟環台南運河挑戰賽登場

黃偉哲市長頒與選手合影，讚許參賽者展現堅毅精神與運動家風範。（圖由台南市政府提供）

2025獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽今（12）日在台南亞果安平遊艇碼頭熱鬧登場，由成大EMBA海洋運動社主辦，吸引來自全國各地的獨木舟愛好者共襄盛舉，展現台南市推動運動觀光的能量。

本賽事由樂活海洋學院與成功大學EMBA校友總會共同號召，邀請全國各地EMBA校友及熱愛水域活動的舟友齊聚府城，以划槳之姿體驗台南運河之美，並以實際行動推廣永續海洋教育與運動觀光，也讓民眾在假日感受海洋的活力與魅力。

市長黃偉哲今赴現場為選手加油打氣並表示，台南擁有獨具特色環繞市區的人工運河系統，安平運河更兼具歷史人文與自然景觀，是結合城市發展與休閒觀光的重要亮點。市府持續推動運河整治與水域休閒，讓運動與觀光結合，成為台南城市特色；邀全國民眾趁著連假來台南，體驗水域活動、品嚐美食、享受悠閒的假期時光，感受這座城市獨有的熱情與風采。

這場比賽由成大EMBA海洋運動社主辦，賽事分為上、下午2場，上午場次透過全國EMBA校友間的交流參與，帶動地方觀光與經濟發展，下午場次則開放推動全民水上運動風氣，以響應向海致敬政策。

市長黃偉哲出席獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽。（圖由台南市政府提供）

