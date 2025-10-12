為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高餐大烘焙新秀林裕憲 備戰世界技能大賽

    2025/10/12 14:47 記者洪臣宏／高雄報導
    林裕憲將代表台灣角逐世界技能大賽。（高餐大提供）

    林裕憲將代表台灣角逐世界技能大賽。（高餐大提供）

    第48屆世界技能大賽明年登場，國立高雄餐旅大學烘焙系二年級林裕憲在國手選拔賽脫穎而出，將代表台灣參加烘焙項目比賽，目前秣馬厲兵，日復一日待在烘焙教室十幾個小時苦練，他說，「只有很努力，才能在台上看起來毫不費力」，期能為台灣拿下獎牌。

    林裕憲今年在有「廚藝亞運會」之稱的新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，以作品「夏日秘境的奇幻物語」拿下藝術麵包類金牌，期能喚起對生態保育的重視。他從小喜歡昆蟲，曾養過獨角仙、蝸牛、瓢蟲等，這次連同蜜蜂、蜻蜓等，都成了他創作主角，造型栩栩如生，展現其敏銳觀察力。

    世界技能大賽明年在中國上海舉行，林裕憲更上層樓角逐世界舞台，在老師廖漢雄、陳豐昇、邱苙溱（樹德家商）等人指導下，在今年國內選拔賽中，以「AI機器人」與「傳統民俗節慶」為主題，展現創意與扎實技藝，取得參賽門票。

    高餐大表示，世界技能大賽每位選手「一輩子只能參加一次」，為了這一刻，林裕憲每天待在烘焙教室十幾個小時，從布里歐、丹麥可頌，到傳統法國麵包、肉桂捲、貝果，反覆練習，不僅比技術、速度，更是對毅力的極限挑戰。

    AI機器人的藝術麵包獲得評審青睞。（高餐大提供）

    AI機器人的藝術麵包獲得評審青睞。（高餐大提供）

    展現「傳統民俗節慶」的藝術麵包。（高餐大提供）

    展現「傳統民俗節慶」的藝術麵包。（高餐大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播