高餐大烘焙新秀林裕憲 備戰世界技能大賽

林裕憲將代表台灣角逐世界技能大賽。（高餐大提供）

第48屆世界技能大賽明年登場，國立高雄餐旅大學烘焙系二年級林裕憲在國手選拔賽脫穎而出，將代表台灣參加烘焙項目比賽，目前秣馬厲兵，日復一日待在烘焙教室十幾個小時苦練，他說，「只有很努力，才能在台上看起來毫不費力」，期能為台灣拿下獎牌。

林裕憲今年在有「廚藝亞運會」之稱的新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，以作品「夏日秘境的奇幻物語」拿下藝術麵包類金牌，期能喚起對生態保育的重視。他從小喜歡昆蟲，曾養過獨角仙、蝸牛、瓢蟲等，這次連同蜜蜂、蜻蜓等，都成了他創作主角，造型栩栩如生，展現其敏銳觀察力。

世界技能大賽明年在中國上海舉行，林裕憲更上層樓角逐世界舞台，在老師廖漢雄、陳豐昇、邱苙溱（樹德家商）等人指導下，在今年國內選拔賽中，以「AI機器人」與「傳統民俗節慶」為主題，展現創意與扎實技藝，取得參賽門票。

高餐大表示，世界技能大賽每位選手「一輩子只能參加一次」，為了這一刻，林裕憲每天待在烘焙教室十幾個小時，從布里歐、丹麥可頌，到傳統法國麵包、肉桂捲、貝果，反覆練習，不僅比技術、速度，更是對毅力的極限挑戰。

AI機器人的藝術麵包獲得評審青睞。（高餐大提供）

展現「傳統民俗節慶」的藝術麵包。（高餐大提供）

