辛苦了！救災國軍累壞躺地休息 屋主「1暖舉」感動近萬人

網友分享，一批國軍在清除淤泥後，躺在1間屋內地板上補充體力，屋主為避免炙熱陽光、泥沙飛進屋內影響他們休息，貼心拿大布條擋住無門的門口。（圖擷取自「爆料公社」臉書社團）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，國軍與大批「鏟子超人」輪番接力挺進災區協助救災，幫助災民重建家園。近來有網友分享，一批國軍全力清除現場淤泥後，躺在1間屋內地板上補充體力，屋主為避免炙熱陽光、泥沙飛進屋內影響他們休息，貼心做出「1暖舉」，吸引近萬人按讚，並致上最高敬意。

據悉，1名網友在臉書社團「爆料公社」分享1張照片，透露這是在花蓮光復鄉災區拍下的畫面，只見數十名國軍一起躺在屋內地板上休憩，由於屋主家中鐵門已損壞，屋主擔心室外明亮陽光照射以及泥沙會飛進屋內，影響需要好好睡一覺休息的國軍弟兄，特別找來一大塊布夾在門口。原PO對此表示，「謝謝大家辛苦了。」

請繼續往下閱讀...

溫馨畫面曝光後，大受感動的網友紛紛讚嘆，「國軍就是讚」、「感謝台灣軍人辛苦了」、「感謝英雄們的付出，你們很棒，也會有福報」、「感謝有這張帆布，終於可以躺一下的弟兄，否則……不知道又會傳出啥鬼扯照片」、「這個屋主真的很用心，怕有人拍照上網特別的酸，稍微遮一下讓他們休息一下，放鬆心情緊繃的狀態」。

另外，照片畫面中有出現1台工業用電風扇，但明顯並未啟動，讓不少網友感到疑惑，原PO則在留言補充解釋，因為淹水導致插座都泡水，讓屋主無法通電給大家吹涼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法