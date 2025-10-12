為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    辛苦了！救災國軍累壞躺地休息 屋主「1暖舉」感動近萬人

    2025/10/12 16:42 即時新聞／綜合報導
    網友分享，一批國軍在清除淤泥後，躺在1間屋內地板上補充體力，屋主為避免炙熱陽光、泥沙飛進屋內影響他們休息，貼心拿大布條擋住無門的門口。（圖擷取自「爆料公社」臉書社團）

    網友分享，一批國軍在清除淤泥後，躺在1間屋內地板上補充體力，屋主為避免炙熱陽光、泥沙飛進屋內影響他們休息，貼心拿大布條擋住無門的門口。（圖擷取自「爆料公社」臉書社團）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，國軍與大批「鏟子超人」輪番接力挺進災區協助救災，幫助災民重建家園。近來有網友分享，一批國軍全力清除現場淤泥後，躺在1間屋內地板上補充體力，屋主為避免炙熱陽光、泥沙飛進屋內影響他們休息，貼心做出「1暖舉」，吸引近萬人按讚，並致上最高敬意。

    據悉，1名網友在臉書社團「爆料公社」分享1張照片，透露這是在花蓮光復鄉災區拍下的畫面，只見數十名國軍一起躺在屋內地板上休憩，由於屋主家中鐵門已損壞，屋主擔心室外明亮陽光照射以及泥沙會飛進屋內，影響需要好好睡一覺休息的國軍弟兄，特別找來一大塊布夾在門口。原PO對此表示，「謝謝大家辛苦了。」

    溫馨畫面曝光後，大受感動的網友紛紛讚嘆，「國軍就是讚」、「感謝台灣軍人辛苦了」、「感謝英雄們的付出，你們很棒，也會有福報」、「感謝有這張帆布，終於可以躺一下的弟兄，否則……不知道又會傳出啥鬼扯照片」、「這個屋主真的很用心，怕有人拍照上網特別的酸，稍微遮一下讓他們休息一下，放鬆心情緊繃的狀態」。

    另外，照片畫面中有出現1台工業用電風扇，但明顯並未啟動，讓不少網友感到疑惑，原PO則在留言補充解釋，因為淹水導致插座都泡水，讓屋主無法通電給大家吹涼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播