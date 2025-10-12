熱熱熱！ 5縣市高溫特報 台北市內湖區37.1度最熱

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。（資料照）

天氣高溫炎熱，交通部中央氣象署今日上午發布高溫資訊，指出新北市、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市為黃色燈號，請注意。

氣象署今日上午11時31分發布高溫資訊，指出新北勢、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市為黃色燈號，請注意。

根據氣象署網站，截至14時30分，氣溫以台北市內湖區37.1度排行高溫第1，第2名則是新北市新店區屈尺觀測站的36.9度，第3名則是屏東縣竹田國中觀測站36.9度排行第3。

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

交通部中央氣象署今日上午發布高溫資訊，指出新北市、雲林縣、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市為黃色燈號。（圖擷取自中央氣象署）

