嘉義縣美林國小引入蒙特梭利教學 吸引外地學生就讀

嘉義縣溪口鄉美林國小正式成為全縣首所公辦公營蒙特梭利實驗小學。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣溪口鄉美林國小自112學年度導入蒙特梭利教學，吸引許多外地學生跨區就讀，辦學績效獲得肯定後，今舉行「美林蒙特梭利實驗教育學校」揭牌，成為全縣首所公辦公營蒙特梭利實驗小學。揭牌典禮由縣長翁章梁主持，立委陳冠廷、議員劉雅文、江志明、吳思蓉、國際蒙特梭利協會資深董事 Christine Harrison、國際蒙特梭利教育基金會董事長方綉媚等貴賓齊聚見證。

嘉義縣政府是在112學年度與國際蒙特梭利教育基金會簽署合作意願書，持續辦理師培課程及補助教材教具，促成美林國小擁有完整師資及授課環境。

翁章梁指出，從前的教育是學生發問老師回答，但現在教育持續轉型，開始引導孩子自主探索答案，美林蒙特梭利實驗教育學校正式揭牌，象徵NPO組織將多元教育理念成功帶進嘉義縣。目前義竹鄉及番路鄉設有KIST實驗小學，未來華德福實驗教育學校將設於大林鎮，嘉義縣政府張開雙手，歡迎全國NPO組織在嘉義縣設立相關校園。

方綉媚說，美林國小是跨過濁水溪後的首家公立蒙特梭利學校，在美林國小校長張志郎及師生努力下，迅速建立從幼稚園到小學六年級的蒙特梭利教育體系，有家長遠從高雄、台北遷戶籍回來，為的就是讓孩子就讀公立蒙特梭利學校，希望未來能嘉惠更多家長及孩子。

美林校長張志郎表示，如果沒能在112學年度導入蒙特梭利教學機制及增設幼兒園，現在全校學生數恐剩下20多人，面臨廢併校存亡危機，目前幼兒園學生30人，國小部68人，絕大多數都來自外地，代表蒙特梭利教學獲得家長的高度肯定。

嘉義縣溪口鄉美林蒙特梭利實驗小學揭牌。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣溪口鄉美林國小。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁歡迎全國NPO組織在嘉義縣設立相關校園。（記者蔡宗勳攝）

