蘇一峰造謠光電板 張益贍PO範本籲：檢舉惡質造謠醫師

台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多運作正常，水質無異常，日前被台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰造謠「烏山頭水庫上面的光電板，清潔工人直接用藥水清洗，最後給最死忠的台南人喝」等；烏山頭光電廠劉姓經理11日到麻豆警分局六甲分駐所報案，認為蘇一峰的言論與事實不符，且有毀謗之惡意，不排除提告。對此，名嘴張益贍表示，他已檢舉，範本如下，請大家共同向衛福部及醫師公會，檢舉惡質造謠醫師。

蘇一峰在臉書發文指「對於綠色執政二十年的台南，還好我不住台南！充滿民主價值的光電水，給最死忠台南喝；烏山頭水庫設置了11.5公頃光電板，真的是無處不撈光電板啊」、「一大堆光電板都能把魚弄死了，現在直接放在水庫上給人喝？」

張益贍在臉書PO文表示，已檢舉，範本如下，請大家共同向衛福部及醫師公會，檢舉惡質造謠醫師。

敬告：

全國醫師公會

行政院衛生福利部

蘇一峰醫師利用醫生職務，針對飲用水公共衛生安全問題不斷造謠，引發大眾恐慌。請貴部及貴會根據醫師法第25條相關規定，調查其行為是否違法並移送懲戒！

檢舉人：

檢舉信箱：

ethics@hpa.gov.tw

