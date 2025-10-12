為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇一峰造謠光電板 張益贍PO範本籲：檢舉惡質造謠醫師

    2025/10/12 14:22 即時新聞／綜合報導
    政治評論員張益贍。（資料照）

    政治評論員張益贍。（資料照）

    台南烏山頭水庫水面型光電完工併聯發電3年多運作正常，水質無異常，日前被台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰造謠「烏山頭水庫上面的光電板，清潔工人直接用藥水清洗，最後給最死忠的台南人喝」等；烏山頭光電廠劉姓經理11日到麻豆警分局六甲分駐所報案，認為蘇一峰的言論與事實不符，且有毀謗之惡意，不排除提告。對此，名嘴張益贍表示，他已檢舉，範本如下，請大家共同向衛福部及醫師公會，檢舉惡質造謠醫師。

    蘇一峰在臉書發文指「對於綠色執政二十年的台南，還好我不住台南！充滿民主價值的光電水，給最死忠台南喝；烏山頭水庫設置了11.5公頃光電板，真的是無處不撈光電板啊」、「一大堆光電板都能把魚弄死了，現在直接放在水庫上給人喝？」

    張益贍在臉書PO文表示，已檢舉，範本如下，請大家共同向衛福部及醫師公會，檢舉惡質造謠醫師。

    敬告：

    全國醫師公會

    行政院衛生福利部

    蘇一峰醫師利用醫生職務，針對飲用水公共衛生安全問題不斷造謠，引發大眾恐慌。請貴部及貴會根據醫師法第25條相關規定，調查其行為是否違法並移送懲戒！

    檢舉人：

    檢舉信箱：

    ethics@hpa.gov.tw

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播