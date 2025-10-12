一站式服務堅持只領10萬元 陳金德：看見災民的正直與可愛

行政院政委陳金德出席中央「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」記者會，說明申辦服務進度。（記者王峻祺攝）

行政院7日在花蓮光復中華電信門市，啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，有災民家園遭重創，卻堅持僅領10萬元政院賑災慰助金，強調「家裡淹的不嚴重，要給更需要的人」，讓率領8部會投入現場服務的行政院政務委員陳金德相當感動，強調「看見災民的正直與可愛！」

災後慰助金發放作業及一站式服務平台，將於今天結束階段性任務，後續慰助金及綜合諮詢業務，會由行政院東部聯合服務中心接手辦理，政委陳金德今天出席中央「光復鄉災後復原專案中央前進協調所」記者會，說明申辦服務進度。

陳金德說，慰助金部分每戶合計35萬元，透過8部會派員同時進行受災保全戶訪查，計有1587戶，目前受理並完成審核有1464戶，完成92％，13日上班就會由金融機構陸續完成匯款，其他123戶也有實地訪查，但多半是房舍毀損或長期無人居住，會持續再聯繫。

他說，受災保全戶外，中央也受理有居住受災事實民眾，目前已受理1844戶，這次是從寬認定，由村長開立居住事實及受災證明，後續將持續審核，全力以從優、從寬、從速的原則，協助災後相關救助措施。

陳金德說，有災民堅持只申辦10萬元「家園復原慰助金」，拒絕其他25萬元補助，透露家裡淹的不嚴重，要留給更需要人，也有村長明明是受災戶卻不主動申請，不斷幫村民奔波找資源，看見有人沒有淹水也想請領，更是果斷不核發受災證明，讓大家看見災民的正直與可愛。

陳金德說，除了慰助金服務外，也受理上千件的綜合服務，一站式平台雖暫告一段落，但「行政院的陪伴不會離開」，民眾如有後續需求，仍可透過東服中心或至各主管機關諮詢，均能持續獲得協助。

行政院災後慰助金發放作業及一站式服務平台，將於今天結束階段性任務，後續慰助金及綜合諮詢業務，會由行政院東部聯合服務中心接手辦理。（記者王錦義攝）

