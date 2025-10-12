高鐵寧靜車廂惹議 王婉諭：家長需要親子車廂而不是乖乖

高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行勸導，包括車廂內戴耳機、到玄關講電話。不過也有家長反映，被舉牌要求孩子安靜，或被其他乘客辱罵。（資料照，高鐵提供）

高鐵「寧靜車廂」針對3C產品使用進行限制，卻也間接造成家長壓力，引起親子不友善討論。時代力量黨主席王婉諭表示，帶孩子出門本就不易，高鐵的立意良善已偏離初衷，家長要的是理解與包容空間，「讓家長可以放心帶孩子出門、讓孩子可以自在探索世界的『親子車廂』， 而不是讓他們安靜吃乖乖。」

王婉諭在臉書分享，當年她帶快兩歲的小燈泡出國，孩子回程一路哭下機，試遍各種方法都沒用。她知道哭聲會影響其他乘客，壓力非常大，也相當無助；還好空服員給她空間，請她到備餐室安撫孩子，乘客也沒有白眼、抱怨，「我們只需要一點同理，就能鬆一口氣。」

常有人質疑「為什麼家長不好好教小孩？為什麼要讓他們在外面哭？」王婉諭說，不是家長不努力，而是每個孩子都不一樣，有些天生穩定，有些情緒敏感易受刺激，以她的第三個孩子小海豹為例，小時候情緒起伏大，不舒服就會尖叫。

王婉諭表示，高鐵「寧靜車廂」引起爭議，有家長被其他乘客噓、被辱罵，甚至被舉牌「請保持安靜」。她認為，這不是單純的噪音問題，而是反映出台灣對育兒與孩子包容度仍非常低。

她今年出國搭機，旁邊坐著體型壯碩、情緒煩躁的乘客，不斷嘆氣、碎念、掉東西，嫌機上小嬰兒「咿咿啊啊」太吵，「那個聲音小到我根本不會注意，但他每嘆一次氣，都比那個嬰兒大聲十倍。」其造成的困擾比嬰兒還多。社會太容易放大孩子的聲音。

王婉諭表示，高鐵推「寧靜車廂」或許立意良善，但當它變成「限制帶孩子的家長」的名義，甚至出現「先道歉、再上車」氛圍時，就已偏離初衷；家長要的是理解與包容空間，「讓家長可以放心帶孩子出門、讓孩子可以自在探索世界的親子車廂」而不是發乖乖讓他們吃。

王婉諭認為，由「生一胎送十萬」到「設寧靜車廂」可見，政府把少子化當作補貼問題，但解決少子化的關鍵不在發補助，而是社會願不願意一起養小孩，營造友善育兒環境。若家長帶孩子出門變成壓力爆表的事，使「生孩子」成為自討苦吃的事，政府要怎麼解決少子化？

