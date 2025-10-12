為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    潮派鹿港音樂祭大爆滿 機車臨時停車場在這裡！

    2025/10/12 13:50 記者劉曉欣／彰化報導
    潮派鹿港音樂祭第2天，照樣吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    潮派鹿港音樂祭第2天，照樣吸引大批人潮來觀賞。（記者劉曉欣攝）

    當「雙鐵孤兒」的鹿港小鎮要配合台灣設計展開辦萬人演唱會，就算有接駁車也讓遠地而來的民眾擔心趕不上火車與高鐵，何況今天（12日）壓軸還是盧廣仲。彰化交通處表示，為避免機車大軍塞住街道，已規畫2大塊機車臨時停車場，分別是亞太渡假村旁的停車場，以及封閉部分建國路，可容納1100部機車！

    交通處強調，這次有特別規劃機車臨時停車場，首先是亞太渡假中心旁與便利超商之間的生態公園，把原有汽車停車場改停機車，大約可容納500輛，除了演唱會以外，在台灣設計展期間都提供給機車停放。其次是昨天與今天的演唱會登場時間，封閉建國路部分路段直接作為機車臨時停車場，可停600台機車，總計約可停1100輛，並請警察協助機車停放

    交通處強調，昨天演唱會壓軸演唱是玖壹壹，結束時間為9點40分，往彰化火車站接駁車從晚上9點到10點40分總計開出14車次。其餘，另有接駁車開到台灣玻璃館與鹿東停車場各有2班次，成功把演唱會人潮完成接駁任務。

    今天演唱會卡司比昨天更堅強，壓軸開唱是盧廣仲，還有美秀、麋先生、Trash等上台演出，今天一早就有人拉著行李箱等著搶舞台第一排來守住最佳觀賞位置。

    鹿港鎮建國路部分路段也封閉做為機車臨時停車場。（記者劉曉欣攝）

    鹿港鎮建國路部分路段也封閉做為機車臨時停車場。（記者劉曉欣攝）

    鹿港亞太渡假中心旁的停車場，在台灣設計展期間作為機車停車場。（記者劉曉欣攝）

    鹿港亞太渡假中心旁的停車場，在台灣設計展期間作為機車停車場。（記者劉曉欣攝）

    潮派鹿港音樂季今天壓軸的是盧廣仲。（圖擷取自潮派鹿港臉書）

    潮派鹿港音樂季今天壓軸的是盧廣仲。（圖擷取自潮派鹿港臉書）

