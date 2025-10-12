宛如打通血路！ 彭啓明透露花蓮光復清溝突破18公里

環境部長彭啓明（右1）看到許多鏟子志工湧入花蓮光復鄉，協助清水溝淤泥，深受感動。（圖取自彭啓明臉書）

花蓮縣光復鄉被堰塞湖潰流泥沙淹沒，復原進度持續向前，雖然家戶大致已清淤，但當地30公里長的水溝堵塞嚴重，歷經多日工作人員及「鏟子超人」等志工協助，環境部長彭啓明今（12日）在臉書透露，昨日進度已突破18公里，最難最壅塞一段已開始流動，形容「打通血路」，只要水開始流，速度就會越來越快。

彭啓明指出，光復鄉水溝長達30公里，整條都塞滿，光靠中央把各縣市環保局全部專業機具人力調來，恐怕半年都清不完，現有大量重機械持續馳援，中秋節前自己去現場看，1台大型清溝車1天只能清20公尺，老一輩的清潔隊老師傅說：「做救災幾十年，沒看過這麼嚴重的泥沙堵塞。」

「特別感謝志工多虧有你們，願意蹲下來、打開每一個側溝蓋、用手鏟出泥沙的志工朋友，才讓清溝車的速度一點一滴地加快。」彭啓明表示，感謝志工、國軍及專業人士等，目前清溝速度正在加快，經國土署回報，昨進度已突破18公里。

彭啓明也點名台南市環保局隊長邱源隆，稱其特別認真，陪著自己一起研究每條水路、側溝，還親自下去勘查。據邱實測，最後那一段最難、最壅塞的區域已經開始動了，雖然還得上下往返好幾次，但希望就在前方，清水溝宛如打通一條「血路」，一開始很慢，但一旦通了，水流起來，速度就會越來越快。

彭啓明說，水溝不通，不只是排水問題，連廁所都會受影響，這是生活的根本。此刻每個人都是花蓮人，「去過光復鄉幫忙的人都知道，那份感動會留在心裡。」，所有人每天都在努力，只盼早一點讓鄉親回到正常生活。也提到自己滑到社群都滿滿的志工影片，真的被感動到，並感謝志工讓大家看見「台灣人的溫度與韌性」。

