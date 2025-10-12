為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宛如打通血路！ 彭啓明透露花蓮光復清溝突破18公里

    2025/10/12 13:45 記者吳柏軒／台北報導
    環境部長彭啓明（右1）看到許多鏟子志工湧入花蓮光復鄉，協助清水溝淤泥，深受感動。（圖取自彭啓明臉書）

    環境部長彭啓明（右1）看到許多鏟子志工湧入花蓮光復鄉，協助清水溝淤泥，深受感動。（圖取自彭啓明臉書）

    花蓮縣光復鄉被堰塞湖潰流泥沙淹沒，復原進度持續向前，雖然家戶大致已清淤，但當地30公里長的水溝堵塞嚴重，歷經多日工作人員及「鏟子超人」等志工協助，環境部長彭啓明今（12日）在臉書透露，昨日進度已突破18公里，最難最壅塞一段已開始流動，形容「打通血路」，只要水開始流，速度就會越來越快。

    彭啓明指出，光復鄉水溝長達30公里，整條都塞滿，光靠中央把各縣市環保局全部專業機具人力調來，恐怕半年都清不完，現有大量重機械持續馳援，中秋節前自己去現場看，1台大型清溝車1天只能清20公尺，老一輩的清潔隊老師傅說：「做救災幾十年，沒看過這麼嚴重的泥沙堵塞。」

    「特別感謝志工多虧有你們，願意蹲下來、打開每一個側溝蓋、用手鏟出泥沙的志工朋友，才讓清溝車的速度一點一滴地加快。」彭啓明表示，感謝志工、國軍及專業人士等，目前清溝速度正在加快，經國土署回報，昨進度已突破18公里。

    彭啓明也點名台南市環保局隊長邱源隆，稱其特別認真，陪著自己一起研究每條水路、側溝，還親自下去勘查。據邱實測，最後那一段最難、最壅塞的區域已經開始動了，雖然還得上下往返好幾次，但希望就在前方，清水溝宛如打通一條「血路」，一開始很慢，但一旦通了，水流起來，速度就會越來越快。

    彭啓明說，水溝不通，不只是排水問題，連廁所都會受影響，這是生活的根本。此刻每個人都是花蓮人，「去過光復鄉幫忙的人都知道，那份感動會留在心裡。」，所有人每天都在努力，只盼早一點讓鄉親回到正常生活。也提到自己滑到社群都滿滿的志工影片，真的被感動到，並感謝志工讓大家看見「台灣人的溫度與韌性」。

    環境部長彭啓明透露，花蓮光復鄉清溝任務，最難一段已打通，相信清淤速度會越來越快。（圖取自彭啓明臉書）

    環境部長彭啓明透露，花蓮光復鄉清溝任務，最難一段已打通，相信清淤速度會越來越快。（圖取自彭啓明臉書）

    花蓮光復鄉的30公里水溝，被堰塞湖潰流泥沙完全堵塞，經眾人連日清淤，已有水流，清淤速度將越來越快。（圖取自彭啓明臉書）

    花蓮光復鄉的30公里水溝，被堰塞湖潰流泥沙完全堵塞，經眾人連日清淤，已有水流，清淤速度將越來越快。（圖取自彭啓明臉書）

    環境部長彭啓明（右）觀看花蓮光復鄉地圖，分析水溝分布。（圖取自彭啓明臉書）

    環境部長彭啓明（右）觀看花蓮光復鄉地圖，分析水溝分布。（圖取自彭啓明臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播