    首頁 > 生活

    南投國慶焰火示範空污瀰漫 環團要求停建名間焚化爐

    2025/10/12 13:21 記者張協昇／南投報導
    南投國慶焰火煙霧瀰漫，名間鄉反焚化爐自救會等團體12日到茶博會場陳情，要求縣府停建焚化爐。（記者張協昇攝）

    南投國慶焰火煙霧瀰漫，名間鄉反焚化爐自救會等團體12日到茶博會場陳情，要求縣府停建焚化爐。（記者張協昇攝）

    南投國慶焰火施放逾40萬發焰火，造成煙霧瀰漫，名間鄉反焚化爐自救會等團體，今（12日）到南投茶業博覽會場陳情，強調南投大氣擴散條件差，此次國慶焰火正是最實際的空污模擬示範，一旦名間蓋焚化爐，空品將像是室內燒炭，要求縣府停建焚化爐。

    名間鄉反焚化爐自救會陳美玲表示，南投四周環山，此次國慶煙火施放，證明南投空污擴散困難，如果在名間鄉蓋焚化爐，空污會籠罩名間及鄰近鄉鎮，對當地茶葉等農業及人民的健康，將是非常大的災難。

    台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民也指出，焰火施放造成的空污，對敏感族群及老人會造成相當大的健康傷害，國慶焰火施放當晚，南投市的空品監測站竟然異常，後來證實當時PM2.5每立方公尺高達168微克，遠超過WHO的規範，他不知道為何在各宮廟及101大樓都配合減量施放焰火情況下，還要在空污擴散困難的南投擴大施放40萬發焰火，環保單位竟也未發出空污警告。

    彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬強調，此次國慶焰火正是一場最實際的空污模擬示範，而焰火只有短暫40分鐘，一旦名間蓋焚化爐，就會像有一支大煙囪每天製造空污。

    環保局表示，焚化爐規劃地點與焰火施放地不同，擴散條件也不相同，且焚化爐並不會像煙火施放一樣產生煙霧污染，焚化爐煙囪也會24小時監控污染排放情形。此次國慶低空煙火帶來的煙霧確實有擴散不佳情形，而焚化廠煙囪高度較高，擴散條件會較佳。

    台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，國慶焰火施放當晚，南投的PM2.5，每立方公尺高達168微克。（記者張協昇攝）

    台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，國慶焰火施放當晚，南投的PM2.5，每立方公尺高達168微克。（記者張協昇攝）

