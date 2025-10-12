國慶日訂位「滿爆→遭臨時放鳥」 台北居酒屋痛心：未來將收訂金

位於台北市萬華區的 台式居酒屋「家吶子」業者透露，國慶日當晚原本訂位全滿，未料開店前被多組客人臨時取消。（圖擷取自「家吶子 台式居酒屋 Ka-la̍h-á」臉書粉專）

不少民眾趁著雙十連假期間，與親朋好友相約外出聚餐，但位於台北市萬華區的台式居酒屋「家吶子」業者透露，國慶日當晚原本訂位全滿，未料開店前被多組客人臨時取消，導致事前準備好的人手、食材，只能面臨整間「空蕩蕩」的店，為此感到很傷心，並無奈公告未來將收訂金，消息一出引起各界討論。

據了解，「家吶子」全店約24個座位，早在今年10月10日國慶日到來前，就被全數訂滿，人數多為3人以上的大桌，其中一組甚至高達有12人，業者也為此提前備妥所需食材、人手。不過「家吶子」老闆娘10日晚間在臉書粉專發文表示，當天陸續有5組客人打電話臨時取消訂位，導致全員被迫面臨「整間店空蕩蕩」的窘境。

原本打算在連假全力招待客人的老闆娘，對此感到既氣憤又心痛，經過討論後，決定未來8人以上訂位，將會收收每人50元訂金，並指出雖然訂金僅是1杯珍奶的價格，但此舉只是希望大家相互尊重，畢竟客人臨時取消就是讓店家事前準備全白忙一場，甚至損失其他顧客想上門用餐的權益，「大家彼此體諒一下，讓我們都能好好吃飯。」

另外，老闆娘昨（11）日發文補充，雖然他們並非首次遇到訂位臨時取消的情況，但是這次情況太過誇張，就連平時溫和的老闆，也氣得火氣全上來。老闆娘透露，原本他們夫妻2人計畫前往花蓮光復鄉義煮，是因為接到大組訂位，才繼續留下開店，不料整間店訂位臨時全數取消，令他們決定，以後都一定要向客人收取訂金。

事件曝光後，引起大批網友譁然，並紛紛留言力挺店家做法，「50太少了啦！」、「感覺好惡意，希望是我多心！」、「特別的規則都來自於那些特別的客人」、「收訂金也不算處罰客人，50是真的太少！」、「惡意取消的就太可惡了喔！奧客滾！」、「才收50元，這樣根本沒有嚇阻作用，再提高吧」、「好幾次我回台北都座無虛席，假日更一位難求欸」、「真的還是要收訂金，不然一堆人說不去就不去，也完全不想負責任」。

也有其他餐廳業者現身留言，分享曾遇到過的類似情況，「後來我們試著收一點點訂金，就算只是『250元』，情況立刻改變，客人會準時出現，或至少提前通知不克前來，原來，尊重有時候只需要一點『約束感』」、「以前我們是『不收訂金』的，我們相信客人會遵守約定、準時來用餐，但現實教會我們——總有那幾位『愛來不來、臨時放鳥』的客人，讓整桌備料、排班、時間都被浪費。」

